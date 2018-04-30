“ÖTV iadesi imalatı ve ihracatı arttırır”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yeni tebliğ taslağına göre otomotiv üretiminde faydalanılan radyo, hoparlör ve monitör gibi malların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) iadesi için imalat tarihinden itibaren bir sene içinde başvuru yapılabilecek. Böylece iç satışa ve ihracata dönük otomobil üretim maliyetleri gerileyecek.

ÜRETİME YARAR

Taslak otomotiv sektörünü memnun etti. Sektör temsilcilerinden Farplas CEO’su Ömer Burhanoğlu, GİB tarafından yayınlanacak ÖTV ile ilgili tebliğin otomotiv firmalarının yararına olacağını ifade etti. Burhanoğlu, “Tebliğ yürürlüğe girdiğinde ve iadeler başladığında satış maliyetleri geriler, doğal olarak imalat ile ihracat artar. Kuşkusuz bu olumlu havadan parça üreticileri yararlanır” dedi. Burhanoğlu, ÖTV iadeleri ile yerli üreticinin korunacağına ve iç satışların artacağına işaret etti.

BAŞVURULAR BİR SENE İÇİNDE YAPILMALI

Daha evvel otomotiv firmaları, araba üretiminde başvurdukları radyo, hoparlör, monitör ve navigasyon gibi ürünler için ÖTV ödüyordu. Tebliğ taslağı ile firmalara ÖTV girdilerinin iade edilmesi amaçlanıyor. Buna göre üreticiler girdileri yine ÖTV’li olarak satın alacaklar, imalatı tamamlamalarının ardından iade müraccatlarında bulunacaklar. Müracaatların bir sene içinde yapılması gerekiyor.

5 BİN TL’YE KADAR RAPOR GEREKMİYOR

ÖTV iadesine konu malların taşıt imalinde kullanıldığının vergi inceleme veya yeminli mali müşavir raporları ile kanıtlanması şart. 5 bin lirayı aşmayan iade taleplerinde ise teminat, vergi inceleme ve yeminli mali müşavir raporları aranmayacak. Taslak ile imalat yapmayan bayiler tarafından taşıta eklenen mallar için ödenen ÖTV ise iade edilmeyecek.