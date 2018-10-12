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Oturarak içmek kişiyi koleradan bile korur!

Okuyun, sonra isterseniz, siz yine suyu ayakta içmeye devam edin!

12 Ekim 2018 Cuma 18:40
Oturarak içmek kişiyi koleradan bile korur!

Dr. Hamit İspirlioğlu “Su ayakta mı içilmeli?” sorusuna verdiği cevap; sünnetin hikmetini ifşa eder nitelikte. İspirliğioğlu aynen şöyle diyor: İnsan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki pozisyonu farklıdır. Ayakta duran bir insan eğer sıvı gıda içerse doğrudan doğruya onikiparmak barsağına geçer. Midenin küçük eğriliğine uyan kısmında Waldeyerin mide caddesi denen bir oluk bulunur. Sıvı gıdalar bu yolu takip ederek zaten devamlı küçük bir açıklığı olan mide çıkışını (pilor) geçerek 12 parmak barsağına (duodenum) geçer.

Eğer insan sıvı gıdayı oturarak içerse bunlar önce midede birikir, asitle karışarak mikropları ölür ve sonra 12 parmak barsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan kolera da dâhil, birçok intan hastalıklarından korunmuş olur. Rastgele yerde meşrubatı alıp ayakta içenler bu tehlikeye daha fazla maruz kalırlar.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 18:40
  1. oturarak su içmenin faydaları
  2. ayakta su içmenin zararları

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