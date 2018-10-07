THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Otoyollara gürültü perdesi geliyor

Bakanlık kent merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde gürültü kirliliğini önlemek için çalışmalarına hız verdi.

07 Ekim 2018 Pazar 08:45
Otoyollara gürültü perdesi geliyor

Bu kapsamda 8 bin 500 kilometre bir alana gürültü perdesi konulması planlanırken bugüne kadar 779 kilometre yolun gürültü haritası çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, vatandaşların karayollarında konforlu seyahat edebilmeleri için gürültü perdeleri yapma çalışmalarına devam ettiklerini aktararak, “Karayollarında çevresel gürültü ile mücadele, ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ kapsamında yapılıyor. Söz konusu yönetmeliğe göre yılda 3 milyondan fazla aracın geçtiği ana karayollarımızda belirlenecek gürültü durumuna ilişkin haritalar hazırlanıyor” diye konuştu.
8 bin 500 kilometre karayolunda gürültü haritası hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Turhan, “Amacımız gürültü seviyesini yönetmelik kriterlerine uyumlu hale getirmek. Bu güne kadar 779 kilometre karayolunun gürültü haritaları tamamlandı. 325 kilometre karayolunda gürültü haritası hazırlanması için ihale çalışmaları devam ediyor. Böylece bin 104 kilometre yolun haritası hazırlanmış olacak” ifadelerini kullandı. Gürültü haritalarının tamamlanmasının ardından büyükşehir belediyelerinin koordinasyonunda “Gürültü Eylem Planları” hazırlanacağını hatırlatan Turhan, gürültüyü azaltıcı eylem planlarının ise ses bariyerleri, ses yutucu asfalt kaplamalar ve yalıtım sağlayan peyzaj uygulamaları şeklinde olacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 08:45
  1. gürültü perdesi
  2. otoyol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiasına ABD’den tepki
    1. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiasına..
    2. PKK talimat verdi! Korkunç tuzak
    3. AK Parti-MHP ittifakında önemli tarih
    4. Adana'da yön levhasına çarpan jip alev..
    5. Otoyollara gürültü perdesi geliyor
    6. Döviz dönemi kapandı
    7. Terör örgütü PKK'da büyük panik!
    8. Prens Selman'ın iddiasına Rusya'dan..
    9. Ordu'da öğretmenin dikkati 2 çocuğu..
    10. Haiti'de 5.9'luk deprem: 10 kişi öldü
    11. Donald Trump ve Putin'e zehirli zarf
    12. Kırıkkale’de 5 gündür sokakta..
    13. Mustafa Sarıgül kararını açıkladı!
    14. Çinli ajanlar Amerika şirketlerini..
    15. Terör örgütü PKK’lılar Karadeniz'de..
    16. Önce öldürüldü dendi, şimdi ise...
    17. Marmaris'teki gizimli uçağın sırrı..
    18. İhracat kralı domates oldu
    19. Kahramanmaraş'ta evini terk eden eşini..
    20. Uyuyan El yapımı patlayıcı tehlikesi
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!