Otoyollara gürültü perdesi geliyor

Bu kapsamda 8 bin 500 kilometre bir alana gürültü perdesi konulması planlanırken bugüne kadar 779 kilometre yolun gürültü haritası çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, vatandaşların karayollarında konforlu seyahat edebilmeleri için gürültü perdeleri yapma çalışmalarına devam ettiklerini aktararak, “Karayollarında çevresel gürültü ile mücadele, ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ kapsamında yapılıyor. Söz konusu yönetmeliğe göre yılda 3 milyondan fazla aracın geçtiği ana karayollarımızda belirlenecek gürültü durumuna ilişkin haritalar hazırlanıyor” diye konuştu.

8 bin 500 kilometre karayolunda gürültü haritası hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Turhan, “Amacımız gürültü seviyesini yönetmelik kriterlerine uyumlu hale getirmek. Bu güne kadar 779 kilometre karayolunun gürültü haritaları tamamlandı. 325 kilometre karayolunda gürültü haritası hazırlanması için ihale çalışmaları devam ediyor. Böylece bin 104 kilometre yolun haritası hazırlanmış olacak” ifadelerini kullandı. Gürültü haritalarının tamamlanmasının ardından büyükşehir belediyelerinin koordinasyonunda “Gürültü Eylem Planları” hazırlanacağını hatırlatan Turhan, gürültüyü azaltıcı eylem planlarının ise ses bariyerleri, ses yutucu asfalt kaplamalar ve yalıtım sağlayan peyzaj uygulamaları şeklinde olacağını kaydetti.