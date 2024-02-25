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Yaşam Otoyolda yaptığına bakın! Herkesin canını yok saydı
Yaşam

Otoyolda yaptığına bakın! Herkesin canını yok saydı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 15:15:00 - 2024-02-25 15:16:25

İstanbul Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu diğer araçlara korku dolu anlar yaşattı.

Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu, başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

Sultangazi - Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir hafriyat kamyonu makas atarak ilerledi. Tehlike saçarak hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye atan kamyon sürücüsü sinyal vermeden hızla şerit değiştirerek yola devam etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntülerde trafiğe rağmen otoyolda hızla ilerleyen ve makas atan hafriyat kamyonu görülüyor.

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