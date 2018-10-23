Otoya son virajda ÖTV aşısı

Eylül ayında satışları yüzde 65-70 gerileyen, Ekim döneminde de pazarın yüzde 70-75 daralacağını öngören otomotiv sektörü, hükümetten yardım bekliyor. Sektör oyuncuları, kan kaybını azaltmak ve son iki ayı rahat geçirmek için motorlu taşıtlar üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) indirime gidilmesini istiyor.

Otomotiv firmalarının yöneticileri, vergi oranının aşağı çekilmesinin stokları eriteceğini; sektörün yararına olacağını dile getiriyor. Aynı yöneticiler, “Devlet de ÖTV indirimi ile vergi gelirini arttıracaktır” görüşünü paylaşıyor.

Sektör kendine gelir

2000-2016 döneminde Renault Mais Genel Müdürü olarak görev yapan İbrahim Aybar, ÖTV indiriminin sektöre ilaç olacağına işaret ederek, “Bu vergi yükü hafiflediği takdirde sektör toparlanır, kendine gelir” yorumunu yaptı. Aybar, yüzde 18 ÖTV indiriminin fiyatları yüzde 10 aşağı çekeceğini, satışları yüzde 30 arttıracağını savundu. Vergi indiriminin ekonomiye de önemli katkı yapacağını kaydeden Aybar, şu örneği verdi: “2008’de dünyayı vuran mali bunalımı ülkemizde de hissedildi. O senenin sonunda satışlar durmuş, stok yığıntısı ile karşı karşıya kalmıştık. Bu sıkıntıdan kurtulmak için hükmet ile yoğun görüşmelerde bulunduk. Ardından üç aylık bir ÖTV indirimi aldık. Bu yüzde 18-19’luk indirim sayesinde fiyatlar normale döndü, satışlarımız yüzde 35-40 arttı, stoklarımız 3-4 ayda eridi. Bu adım hem otomotiv tarafında hem de ekonomide atılım dönemini başlattı.”

Faiz satışları baltalıyor

Otomotiv sektörü temsilcilerinden Adnan Vardarlı da firmaların ÖTV indirimi ile ilgili talebine kulak verilmesi gerektiğini belirtti. Talebin karşılanması halinde firmaların rahatlayacağını, devletin gelirlerinin artacağını vurgulayan Vardarlı, “Ama şu aşamada daha köklü önlemler alınması gerektiği bir hakikat” ifadelerini kullandı.

Elleri boş dönüyor

Yüzde 40’ı aşan faiz oranlarından şikâyet eden Vardarlı, “Kredi maliyetleri giderek artıyor. Bu maliyetlerin altından kalkmak hiç de kolay değil. 48 ay vadeli 50 bin liralık kredi talep eden müşteriler, 100 bin liralık ödeme yapmaları gerektiğini duyunca şaşırıyor, evlerine elleri boş dönüyorlar” diye dert yandı.

Otomotiv sektörünün kredili satışlar ile döndüğünü ifade eden Vardarlı, “Şu anki faiz oranları ile hedeflerin yakalanması kolay değil. Bu nedenle tedbire başvurulmalı, ÖTV ve KDV indirimlerinin yanı sıra faizler de ele alınmalı” uyarısında bulundu.

Fiyatlar artabilir

Devletin ÖTV gelirleri artacak. Gelirlerin 2018 sonunda 20,8 milyar liraya çıkacağı, 2019’da 24 milyar liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

İhracat hedefi 31 milyar $

İhracatını ilk 9 ayda yüzde 12,8 arttırarak 23,4 milyar dolara çıkaran otomotiv sektörü, bu rakamı sene sonunda 31 milyar dolara taşımayı planlıyor.

10 milyar $ ticaret fazlası

Otomotiv sanayii, ilk 8 ayda 7 milyar 171 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu rakam 2017’nin aynı döneminde 5 milyar 465 milyon dolar seviyesindeydi. 2018 sonunda ise dış ticaret fazlasının yüzde 50 artışla 10 milyar dolara çıkması bekleniyor.

MTV’den 16,1 milyar TL gelir bekleniyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) gelecek yıl 16 milyar 89 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Vergi gelirinde yüzde 24,2 artış öngörülüyor.