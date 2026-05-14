Otomotivde aile odaklı yeni dönem! Chery dünyaya yeni vizyonunu açıkladı

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çinli otomotiv devi Chery, küresel ölçekteki etkinlik ve projeleriyle sektör trendlerini masaya yatırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, teknoloji gücünden beslenen ve “For Family” vizyonu etrafında birleşen 2026 Chery Marka Uluslararası İş Zirvesi ile marka, küresel iş ortakları ile teknoloji ve insan odaklı inovasyonunu paylaştı. Wuhu’daki Longshan Laboratory’de gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından iş ortaklarını bir araya getiren zirve, karşılıklı başarı hedefi doğrultusunda küresel iş birliklerini güçlendirirken, Chery’nin yüksek kaliteli küresel büyümesine yeni bir ivme kazandıran önemli sonuçlara da sahne oldu.

Markanın gelişim yolculuğu temel olarak alındı!

Zirvenin öne çıkan bölümleri arasında markanın “For Family” felsefesi etrafında şekillenen Chery sergi alanı yer aldı. Küresel iş ortaklarını buluşturan önemli bir platform olarak konumlanan sergi, Chery’nin teknolojik yetkinliklerini sergilemenin yanı sıra markanın sıcak ve insan odaklı değerlerini de yansıttı. Chery’nin gelişim yolculuğu temel alınarak oluşturulan sergi; çekirdek teknolojiler, amiral gemisi modeller, etkileşimli deneyimler ve gerçek kullanıcı hikâyeleri aracılığıyla markanın küresel stratejik vizyonunu, kapsamlı mühendislik gücünü ve kullanıcı odaklı inovasyon anlayışını güçlü biçimde ortaya koydu. Böylece Chery’nin özgüvenini, yeteneklerini ve uzun vadeli küresel hedeflerini temsil eden etkileyici bir vitrine dönüştü.

Teknoloji temelli yaklaşım!

Güçlü teknolojik altyapı, Chery’nin küresel büyümesinin temelini oluştururken aynı zamanda dünya genelindeki aileler için daha güvenli mobilite deneyimlerinin de itici gücü olmaya devam ediyor. Serginin ana bölümlerinden biri olan “Technology Origin Corridor”, Chery’nin onlarca yıla yayılan bağımsız Ar-Ge başarılarını ve teknolojik atılımlarını gözler önüne serdi. Alanda markanın birinci nesilden beşinci nesile uzanan motor gelişimi sergilenirken; SQR372, E4T15, F4J16 ve en yeni nesil H4J15 motorlarının yanı sıra DHT150 ve DHT165 hibrit şanzıman sistemleri de ziyaretçilerle buluşturuldu. Tüm bu teknolojiler, Chery’nin güç aktarım sistemleri alanındaki sürekli gelişimini somut biçimde ortaya koydu. Batarya güvenliği ve sürdürülebilir mobilite alanında ise Chery’nin “önce güvenlik” ve çevre odaklı yaklaşımı; üçlü iğne penetrasyonu, sıkıştırma ve suya daldırma gibi ekstrem batarya testleriyle sergilendi. Marka ayrıca katı hâl batarya stratejisini, akıllı batarya teşhis sistemlerini ve yüksek verimli geri dönüşüm teknolojilerini de tanıttı. “Safety. For Family” teması etrafında şekillenen bölümde, Chery’nin 2025–2026 Safety Academy girişiminin küresel yolculuğu da aktarılarak, markanın sistematik güvenlik standartları ve kapsamlı güvenlik teknolojileriyle aile mobilitesini nasıl koruduğu vurgulandı. Bir diğer dikkat çekici alan ise ziyaretçilere Chery’nin akıllı teknoloji ekosistemini yakından deneyimleme fırsatı sunan AiMOGA Robotics bölümü oldu. Bugüne kadar AiMOGA Akıllı Polis Robotları Çin’de birçok şehirde aktif olarak kullanılmaya başlanırken; okul güvenliği ve trafik yönetimi gibi alanlarda görev alıyor. Öte yandan Argos’un toplam teslimat adedi 1.000’i aşmış durumda. Aile içi companionship çözümlerinden etkinlik gösterilerine ve topluluk güvenliğine kadar geniş kullanım alanına sahip Argos, ticari dört ayaklı robotik segmentinde referans ürünlerden biri hâline gelirken, Chery’nin akıllı ekosistem stratejisinin de önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Güçlü ürün gamı ile küresel rekabet gücü!

Teknolojik yetkinliğin gerçek başarıya dönüşebilmesi için güçlü ürün rekabetiyle desteklenmesi gerekiyor. Sürekli gelişen Ar-Ge altyapısı sayesinde Chery, bugün küresel pazarlardaki ana segmentleri kapsayan geniş bir ürün gamı oluşturmuş durumda ve dünyanın farklı bölgelerindeki ailelere yüksek kaliteli mobilite çözümleri sunuyor. Sergide TIGGO V, TIGGO4, TIGGO7, TIGGO8 ve TIGGO9 modelleri öne çıkan araçlar arasında yer aldı. Güçlü tasarım dili, geniş yaşam alanı, akıllı teknolojiler ve güvenilir performans özellikleriyle dikkat çeken modeller, farklı coğrafyalardaki ailelerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirildi. Araçların küresel uyumluluğunu ve kanıtlanmış dayanıklılığını ortaya koymak amacıyla sergi alanında ayrıca İspanya, Güney Afrika, Endonezya, Doğu Avrupa’daki yedi ülke, Pan-Amerikan Otoyolu, Kuveyt ve daha birçok bölgede gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinden görüntüler paylaşıldı. 20’den fazla ülkede ve 20 bin kilometreyi aşan gerçek yol testlerinde elde edilen veriler, araçların zorlu iklim ve yol koşullarındaki dayanıklılığını ve güvenilirliğini ortaya koyarken, hem küresel kullanıcıların hem de iş ortaklarının markaya duyduğu güveni daha da pekiştirdi.

Aile odaklı deneyimlerle kurulan duygusal bağ!

Teknolojik liderlik ve ürün güvenilirliğinin ötesinde Chery, ailelere hizmet etme ve günlük yaşamı daha anlamlı hâle getirme misyonunu da odağında tutmaya devam ediyor. Geleneksel statik sergi anlayışının ötesine geçen Chery sergi alanı; senaryo bazlı, etkileşimli ve yaşam odaklı tasarım yaklaşımıyla güçlü teknolojileri gerçek aile deneyimlerine taşıdı ve ürün sunumlarını duygusal bağlara dönüştürdü. Böylece “For Family” felsefesi yalnızca anlatılan değil; hissedilen, dokunulan ve yaşanan bir deneyime dönüştü. “4,5 milyondan fazla yurtdışı aileye hizmet” teması etrafında şekillenen sergide; outdoor, salon ve yatak odası olmak üzere üç farklı yaşam alanı senaryosu oluşturuldu. Ziyaretçiler, aile mobilitesinin günlük yaşamdaki kullanım senaryolarını birebir deneyimleme fırsatı buldu. V2L teknolojisi, bagaj kapağı kahve konseptleri, bagaj sineması deneyimleri, akıllı kokpit etkileşimleri, bağlantılı yaşam çözümleri, genişletilebilir iç mekân yapısı ve şişme yatak konfigürasyonları gibi detaylar; aile seyahatlerini ve boş zaman deneyimlerini canlı biçimde yansıttı. Tüm bu interaktif alanlar sayesinde ziyaretçiler, Chery araçlarının modern aile yaşamına nasıl entegre olduğunu doğrudan deneyimleme şansı elde etti ve markanın aile odaklı yaklaşımı daha da güçlü biçimde hissedildi.

2026 Chery Marka Uluslararası İş Zirvesi kapsamında hazırlanan Chery sergi alanı; yalnızca markanın teknolojik gücünü, ürün gamını ve senaryo bazlı inovasyon yaklaşımını sergilemekle kalmadı, aynı zamanda “For Family” felsefesini ve uzun vadeli küresel büyüme stratejisini de güçlü biçimde ortaya koydu. Chery, küresel iş ortakları ve kullanıcılar için; güçlü teknolojilerle temelini sağlamlaştırmaya, yüksek kaliteli ürünlerle pazar varlığını büyütmeye ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımıyla ailelerle güçlü bağlar kurmaya devam ediyor. Küresel ölçekte ortak hedefler oluşturarak kazan-kazan temelli iş birliklerini derinleştiren marka, daha gelişmiş teknolojiler, daha güvenilir ürünler ve daha özenli hizmetlerle mobilite deneyimini ileri taşımayı sürdürüyor. Chery, küresel yolculuğunda yeni kilometre taşlarına kararlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

