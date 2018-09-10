Otomotivciler ekimde İstanbul’da buluşuyor

Sektörün önde gelen temsilcileri, 4-5 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek 5. Dünya Otomotiv Konferansı’nda geleceğin otomobillerini ve bu otomobillerin nasıl üretileceğini anlatacak.

DEV DÜNYA MARKALARI KATILIYOR

Aisin, Anadolu Isuzu, Autoliv, BASF, BMC, BNP Paribas, Borcelik, Borusan Lojistik, BP, Brisa Bridgestone, CMS, Continental, Daimler, EY, Facebook, Farplas, Google, Groupe Renault, Hattat Holding, Hyundai, Magna, MAN, Maxion Wheels, NIO, Otokar, Ricardo, Siemens, Temsa, VMware, Volkswagen AG gibi dünya devi markaların katılımıyla gerçekleşecek Konferans’ta, bu markalarının yanı sıra sektöre yön veren ana üretici ve tedârikçi firmalar, kamu kuruluşları ve STK’lar bir araya gelecek.

Aralarında Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden çok sayıda konuğun yer alacağı Konferans, iki gün boyunca 800 katılımcı ve 80’in üzerinde konuşmacı ile gündemi belirleyecek.

Gelecek yıllarda tüketicilere sunulacak yenilikler, üretim tekniklerindeki değişimlerle belirlenecek yeni üretim rotaları İstanbul’da konuşulacak.

Otonom araçlar, robotik ve yapay zekanın hâkim olduğu üretim modelleri, temiz enerjiyle çalışan araçlarda gelinen son nokta gibi sadece otomotiv sektörünün değil tüketicinin de yakından ilgilendiği konularda son gelişmeler dünya kamuoyu ile paylaşılacak.

YERLİ OTOMOBİL, ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTALLEŞME MASAYA YATIRILACAK

Aralarında Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden çok sayıda katılım beklenen Konferans’ta, Üretimin Geleceği, Türkiye’nin Ulusal Otomobil Projesi, Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik, Elektrikli Araçlar, Mobilite ve Akıllı Şehirler ile sektöre damgasını vuracak yeni gelişmeler ve iş modelleri tartışılacak.

EN HAVALI OTOMOBİL FESTİVALİ

ANKAmall alışveriş merkezi, 8-9 Eylül’de Türkiye’nin en büyük açık hava otomobil festivali AUTOFEST’e 2’nci kez ev sahipliği yaptı. Otomobil meraklılarının ilgi odağı olan festival, birinci gününde 200 bin ziyaretçi ağırladı.

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği festival, otomobile dair hemen her şeyi barındırırken, eski yeni birbirinden özel otomobilleri de meraklıları ile buluşturdu. Farklı markaların en yeni modellerinin de sergilendiği festival, modifiye araçlardan klasiklere, rengarenk modellerle adeta görsel bir şölen yaşattı. Otomobil sporları bölümünde ise ralliden off-road’a, drag’dan drift’e kadar birçok yarış otomobili pilotları eşliğinde sergilenirken Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Ankara Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (ANDOFF) da ziyaretçileri otomobil sporları konusunda bilgilendirdi.

ANADOLU ISUZU 5 YENİ MODELİ GÖRÜCÜYE ÇIKARIYOR

Anadolu Isuzu, dünyanın yakından takip ettiği IAA Hannover 2018 Ticari Araç Fuarı’nda 5 yeni aracının ilk gösterimini yapacak. Dünyanın merakla beklediği IAA Hannover Ticari Araç Fuarı, bu yıl 20-27 Eylül’de düzenlenecek.

Bu yıl fuarda 5 yeni aracının tanıtımını yapacak olan Anadolu Isuzu, 11. hall ve G30 standında yer alacak.

Ticari araç sektörünün son teknolojilerini, yeni modellerini ve ulaşım sektöründeki yeniliklerini aynı çatı altında buluşturan IAA Hannover 2018’de, Anadolu Isuzu’nun başrol oyuncuları Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 elektrikli kamyon modeli, Isuzu Novociti Life Premium, Visigo ve Citiport otobüslerinin farklı versiyonları olacak.

HONDA’DAN CİVİC SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE ÖZEL FIRSATLAR

Honda’nın sınırlı sayıdaki Civic Sedan ve Civic Hatchback modelleri için eylül ayı boyunca isteyene takas indirimi, isteyene uygun faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor. Otomobilini yenilemek isteyenler için 2 bin 500 TL takas fırsatı sunulan Civic modellerinde ayrıca 30 bin TL kredi kullanımına 15 ay vade imkânı sunuluyor. Honda Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans arayan tüketicilerin beklentilerini karşılayacak modeller sunuyor.

TOYOTA, ZAFER PEŞİNDE

Toyota’nın yarış takımı Toyota GAZOO Racing, 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilecek Dünya Ralli Şampiyonası için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Toyota, 2018 WRC sezonunun 10’uncu yarışı olan Türkiye Rallisi’ne üç Yaris WRC otomobiliyle katılacak. Yaris WRC pilotları Jari-Matti Latvala, Ott Tänak ve Esapekka Lappi, Finlandiya ve Almanya’da arka arkaya alınan galibiyetlerin ardından yine birincilik hedefinde.

NISSAN LEAF, KITALAR ARASI MACERASINI TAMAMLADI

NISSAN LEAF, çevre dostu seyahatin mümkün olduğunu göstermek amacıyla başlatılan #NoTraceExpedition projesi kapsamında Polonya’dan Japonya’ya 16 bin kilometre yol kat etti. Polonyalı kutup kâşifi ve maceraperest Marek Kaminski, yolculuk boyunca kullandığı yüzde 100 elektrikli NISSAN LEAF ile Polonya ve Japonya arasındaki yolculuğunda sekiz ülkeden geçti.

Kaminski, “NISSAN LEAF zorlu ve farklı sürüş koşullarında sergilemiş olduğu performansla rüştünü ispatladı. LEAF çevreye zarar vermeden seyahat etme imkanı verdi. Bunun sürdürülebilir mobilite için doğru bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.