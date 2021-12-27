Otomotiv sektörü 2022’de temkinli ve iyimser duruşunu sürdürecek

Onur Yılmaz

İhracat başarılarıyla dikkat çeken otomotiv firmalarının yöneticileri, 2021 yılı değerlendirmelerini ve 2022 yılı öngörülerini paylaştı. İşte o değerlendirmeler ve öngörüler:

Tedarik sorunu var

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin: “2021’in toplam satışlar açısından geçen yıla çok yakın seviyelerde kapanacağını düşünüyoruz. Yıla başlarken 1 milyon adede doğru bir yürüyüşümüz vardı ancak kasım sonu itibarıyla pazar 675 bin civarında gerçekleşti. Geçen seneyi yakalamak ve geçmek için 100 bin adet daha satılması gerekiyor. Ancak tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle bu rakama ulaşmak zor gözüküyor. Umarız, 2022 hayırlara vesile olur. Eğer arz sorunları düzelirse pazarın adet olarak önemli bir düşüş yaşamayacağını söyleyebiliriz. Ancak kurlarda yükselişler devam ederse ve maliyetler ile fiyatlar artarsa talebin daralması kaçınılmaz olacaktır.”

İhtiyatlı yaklaşım hakim

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt: “Halen devam eden çip krizi, otomotiv de dahil global çapta üretim yapan bütün sektörleri etkiledi. Bazı yedek parça gruplarında üretim ve bulunurluk sıkıntısıyla karşı karşıya kalınması, nakliye sorunu yaşanması arz-talep dengesine yansıdı. Bunlara bağlı olarak maalesef talebin çok altında üretim gerçekleşti. Ortada global bir sorun var. Bu durum hem Türkiye’de hem de dünyada üretim yapan tüm fabrikalara ve tüm markalara akseden bir problem. Tabii Türkiye otomotiv pazarının ÖTV matrah güncellemesinden sonra araç bulunurluğu sorununun olmaması halinde 1 milyon adetler civarında seyretmesi olası bir durum. Çünkü yılbaşından itibaren yoğun talebe baktığımızda pazar 1 milyonu gösteriyordu ancak öngörü olarak bu rakamlar telaffuz edilemedi. Tüm bu olumsuz sayılabilecek şartlara rağmen pazar geçtiğimiz yılın altında veya çok yakın bir seviyede yılı kapatabilir. 2022 için ise sektörümüz temkinli bir yaklaşım içinde. Çip krizi aşılırsa ve ÖTV baremleri gerektiği zamanlarda gecikmeden güncellenirse 2022’de satışlar 2021 yılıyla aynı seviyelerde olabilir. Bunun yanında kurlar, faiz oranları da çok belirleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kur ve enflasyon seviyeleri ile faiz oranları öngörülebilir olmalı.”

En iyisi mücadele ediyor

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Aralıkta sektörün alışık olduğu yıl sonu trendi bu sene görülmeyecek. Bu ay otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplam pazarda 60-70 bin adet arasında olmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda pazar tahminimizi geçen yılın biraz altında, 740 bin seviyelerinde tutuyoruz. 2022 için de geri sayıma geçmiş vaziyetteyiz. Şu anda birçok üretici, 2022 yılında da çip krizinin sektör gündeminin başında olmaya devam edeceğini ifade ediyor. Tedarik sorunu öngörülebilirlik anlamında işimizi zorlaştırsa da tüm ticari ortaklarımızla en iyi ve yeterli stok için mücadele ediyoruz. Öte yandan döviz kurundaki volatilitenin seyrine göre bir taraftan temkinli diğer taraftan iyimser duruşumuzu sürdürerek tüketicilerimizden gelen talepleri karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Pazar bu yılın altında kalmaz

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: “Bu yıl içinde üretimde önemli sıkıntılar yaşanmasına sebep olan çip krizi, 2022’nin en azından ilk yarısında da devam edecek gibi görünüyor. Tedarikte yaşanacak olası aksamalar, kurlardaki dalgalanmalar ve ekonominin stabilitesinin sağlanamaması, pazarın dengelerinde de zaman zaman değişkenlikler oluşturabilir. Yıl içindeki bu değişkenlikler, pazarın da beklenen seviyelere ulaşamamasına neden olabilir. Ancak şartlar olumlu gerçekleştiğinde pazarın bu yılın altında kalmayacağını öngörebiliriz.”