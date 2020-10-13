  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Otomotiv satış sonrası pazarında satış, üretim ve ihracat artmaya devam ediyor
Aktüel

Otomotiv satış sonrası pazarında satış, üretim ve ihracat artmaya devam ediyor

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin ağustos sektörel değerlendirme anketine göre, ay boyunca sektördeki satış oranları ortalama yüzde 10 arttı - Üretici üyeler arasında ağustos ayında kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 80'e çıkarken, üyelerin ağustos ayındaki ihracatlarında temmuza göre yüzde 7,34'lük artış yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:14:51 -
Otomotiv satış sonrası pazarında satış, üretim ve ihracat artmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Otomotiv satış sonrası pazarında satış, üretim ve ihracat büyümeye devam ediyor.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nden (OSS), yapılan açıklamaya göre, OSS, Kovid-19 süreciyle birlikte sektörün nabzını tutmak için düzenlediği anket çalışmalarına aralıksız devam ediyor. OSS, bu kapsamda 53'ü dağıtıcı, 32'si üretici olmak üzere toplam 85 üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı sektörel değerlendirme anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket, katılımcı OSS üyelerinin satış ile üretim alanlarında büyüme göstermeleri ve üyelerin gelecek dönemlerde yeni yatırımlara açık olduğunu ortaya koyması açısından önem teşkil etti.

Ankete göre, ağustos ayında OSS üyelerinin sektördeki yurt içi satış oranlarında temmuza kıyasla yaklaşık yüzde 10 artış yaşandı. Satışlarında yüzde 30 ve 40 oranlarında artış yaşayanların oranı yüzde 10'a yaklaştı. Geçen yılın ağustos ayına göre Ağustos 2020'de yüzde 17'ye yakın artış oldu.

Ağustosa göre eylülde yurt içi satışlarında ortalama yüzde 3,53, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 11'lik artış bekleniyor.

Ankette, katılımcıların, ağustosta önceki dönemlere göre tahsilat durumunu değerlendirmesi istendi. Katılımcıların yüzde 33'ü söz konusu sürecin iyiye yönelik olduğunu aktardı. Tahsilat durumlarında "değişiklik yok" diyenlerin oranı dağıtıcı üyelerde yüzde 41, üreticilerde ise yüzde 62'yi buldu.


- İstihdam korundu


Ankette, katılımcıların istihdam durumları da mercek altına alındı. Katılımcıların ağırlıklı olarak istihdam oranlarını koruduğu, dağıtıcı üyelerin personel artışının üretici üyelerinin artışının üzerinde olduğu belirlendi.

Söz konusu soruya, katılımcıların yüzde 33'ü "arttı", yaklaşık yüzde 65'i "değişiklik yok", yüzde 2,4'ü de "azaldı" yanıtını verdi.


- Döviz kurlarındaki hareketlilik en temel sorun oldu


Ankete göre, geçen ay gözlemlenen problemlerin başında döviz kurlarındaki hareketlilik geldi ve katılımcıların yüzde 73'ü bu hareketlilikten muzdarip olduğunu belirtti.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 50'si tedarik problemlerine, yüzde 46'sı gümrüklerde yaşanan problemlere, yüzde 46'sı pandemi sebebiyle çalışanların motivasyon kaybına ilişkin sorunlara dikkati çekti. Yüzde 7'lik kesim de bir problem yaşamadığını aktardı.

Ankette, katılımcılara "Önümüzdeki 3 ayda yeni yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 54'ünün yeni yatırımlara sıcak baktığı belirlendi. Bir önceki ankette bu oran, yaklaşık yüzde 40'tı. Soruyu yanıtlayan dağıtıcı üyelerin yarısından fazlasının yeni yatırım planı yaptığı, üretici üyelerin de yarısına yakınının yeni bir yatırımı düşündüğü ortaya çıktı.

Ankette gelecek 3 ayda satış sonrası pazarının gidişat öngörüsüne de yer verildi. Katılımcıların çoğunluğu olumlu ya da olumsuz bir farklılaşma beklemezken, yüzde 26'sı pazarın daha iyiye, yüzde 21'i de daha kötüye gideceğini düşündüğünü aktardı.


- Üreticilerin kapasite kullanımı ve ihracatı arttı


Ağustos ayı anketinde, üretici üyelerin kapasite kullanım oranlarına da yer verildi.

Üretici üyelerin ağustosta kapasite kullanım oranı ortalamasının yüzde 80'e çıktığı, temmuz ayına göre üretimlerinde yüzde 10'luk artış elde ettiği ortaya çıktı. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre de üretimde yüzde 11,09'luk artış yaşandı.

Üretici üyelerin ağustos ayındaki ihracatlarında artış kaydedildi. Ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7, Ağustos 2019'a kıyasla da yüzde 10,47'lik ihracat artışı sağlandı.


- Sektör online satış platformlarını az kullanıyor


Ankete katılan OSS üyelerine, iş yapış şekillerine yönelik olarak online perakende satış platformlarını kullanıp kullanmadıkları soruldu. Üyelerin dörtte üçünün firmasına ait ya da hizmet aldığı online perakende satış platformu olmadığı görüldü.

Dağıtıcı üyelerin yüzde 70'e yakını ve üretici üyelerin de yüzde 81'i online platformları kullanmadıklarını belirtti.

Bu tür platformlara sahip olan veya hizmet alan yüzde 15'lik kesim ise cirolarının yüzde 1'i ila 5'inin bu kanallardan geldiğini aktardı.

Üyelerin sadece yüzde 2,4'ü, cirosunun yaklaşık yüzde 40 ila 50'sinin online platformlardan kaynaklandığını belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan’ın gizli silahı ilk kez yayınlandı
Dünya

Hindistan’ın gizli silahı ilk kez yayınlandı

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait, Ghatak silahlı insansız hava aracının (SİHA) ölçekli modelinin görüntüleri ilk kez yayınlandı.
Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!
Dünya

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!

Ermenistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada yönetimi, Türk düşmanı Ermenileri iyice şımarttı. Kanada'da ya..
Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu
Gündem

Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sını..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay