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Aktüel Otomotiv pazarında 10 aylık dönemde en çok satılanlar belli oldu
Aktüel

Otomotiv pazarında 10 aylık dönemde en çok satılanlar belli oldu

Ekim sonu itibariyle binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında ilk 3 sırada Fiat, Renault ve Ford yer aldı - En fazla satılan otomobil markası Renault, en çok satılan hafif ticari araç markası ise Ford olarak belirlendi - Bulunurluk sorununun devam ettiği ekimde en fazla otomobil satışını Fiat, Renault ve Volkswagen yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:25:14 -
Otomotiv pazarında 10 aylık dönemde en çok satılanlar belli oldu

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

Bu yılın ekim ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet oldu.

Sadece otomobil satışları bu dönemde yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 yükselişle 18 bin 392 seviyesinde gerçekleşti.


- Toplam satış adetlerinde ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, bu yılın 10 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 104 bin 526 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 77 bin 396 adetle Renault ve 67 bin 173 adetle Ford takip etti.

Volkswagen (VW), 50 bin 998 adetle dördüncü ve Peugeot, 32 bin 467 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.


- Otomobil satışlarında ilk 5 firma


Ocak-ekim döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 75 bin 541 adetle Renault oldu.

Renault'yu, 70 bin 43 adetle Fiat ve 40 bin 332 adetle VW izledi.

Toyota, bu dönemde 28 bin 459 adetle dördüncü, Peugeot da 27 bin 362 adet araç satışıyla beşinci sırada yar aldı.


- Hafif ticaride en çok satanlar


Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 10 aylık dönemde 47 bin 906 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 34 bin 483 adetle Fiat ve 10 bin 666 adetle de VW izledi.

Bu dönemde Peugeot 5 bin 105 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü, Mitsubishi de 4 bin 333 adetle beşinci oldu.


- Bulunurluk sıkıntısının yaşandığı ekimde en fazla otomobil satan firmalar


Küresel pandemiden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle yavaşlayan otomotiv endüstrisi zamanla toparlanmaya başladı. Ancak araç üretimindeki aksaklıklar piyasada araç bulunurluğunu sorununu da beraberinde getirdi.

Araç bulunurluğu sorununun devam ettiği ekim ayında en fazla otomobil satışını 12 bin 573 adetle Fiat gerçekleştirdi.

Ardından 9 bin 999 adetle Renault ve 7 bin 6 adetle VW sıralandı.


- En büyük pay vergi oranları düşük olan araçların


Öte yandan, otomobil pazarı segmentlerine göre, ekim sonunda pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 pay ve B segmenti otomobiller de 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 pay aldı.


- Benzinli sedan otomobiller tercih ediliyor


Ekim sonunda gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 paya sahip oldu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO01451450000145145
ASTON MARTIN0151500001515
AUDI015.61415.614000015.61415.614
BENTLEY0101000001010
BMW010.12710.127000010.12710.127
CITROEN016.83216.83204.0084.008020.84020.840
DACIA019.88919.88903.1063.106022.99522.995
DS05675670000567567
FERRARI0171700001717
FIAT69.15788670.04331.0863.39734.483100.2434.283104.526
FORD2.80516.46219.26745.8262.08047.90648.63118.54267.173
HONDA13.9371.83215.76900013.9371.83215.769
HYUNDAI5.74116.02021.76106246245.74116.64422.385
INFINITI000000000
ISUZU0003114936031149360
IVECO00001.3021.30201.3021.302
JAGUAR01491490000149149
JEEP03.5623.56200003.5623.562
KARSAN00037803783780378
KIA010.43510.43501.3021.302011.73711.737
LAMBORGHINI0161600001616
LAND ROVER01.3991.39900001.3991.399
LEXUS01121120000112112
MASERATI0303000003030
MAZDA01231230000123123
MERCEDES-BENZ011.13511.13504.2034.203015.33815.338
MINI01.0481.04800001.0481.048
MITSUBISHI01.1341.13404.3334.33305.4675.467
NISSAN010.34610.3460345345010.69110.691
OPEL025.40625.40602.1742.174027.58027.580
PEUGEOT027.36227.36205.1055.105032.46732.467
PORSCHE03153150000315315
RENAULT68.3947.14775.54101.8551.85568.3949.00277.396
SEAT010.15810.158000010.15810.158
SKODA019.03319.033000019.03319.033
SMART0494900004949
SSANGYONG043943902852850724724
SUBARU05925920000592592
SUZUKI02.2362.23600002.2362.236
TOYOTA26.9561.50328.459088888826.9562.39129.347
VOLKSWAGEN040.33240.332010.66610.666050.99850.998
VOLVO05.5645.56400005.5645.564
TOPLAM:186.990278.041465.03177.60145.722123.323264.591323.763588.354


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