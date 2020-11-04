Otomotiv pazarında 10 aylık dönemde en çok satılanlar belli oldu

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

Bu yılın ekim ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet oldu.

Sadece otomobil satışları bu dönemde yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 yükselişle 18 bin 392 seviyesinde gerçekleşti.







- Toplam satış adetlerinde ilk 5 marka





AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, bu yılın 10 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 104 bin 526 adetle ilk sırada yer aldı.



Fiat'ı, 77 bin 396 adetle Renault ve 67 bin 173 adetle Ford takip etti.



Volkswagen (VW), 50 bin 998 adetle dördüncü ve Peugeot, 32 bin 467 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.







- Otomobil satışlarında ilk 5 firma





Ocak-ekim döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 75 bin 541 adetle Renault oldu.



Renault'yu, 70 bin 43 adetle Fiat ve 40 bin 332 adetle VW izledi.



Toyota, bu dönemde 28 bin 459 adetle dördüncü, Peugeot da 27 bin 362 adet araç satışıyla beşinci sırada yar aldı.







- Hafif ticaride en çok satanlar







Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 10 aylık dönemde 47 bin 906 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 34 bin 483 adetle Fiat ve 10 bin 666 adetle de VW izledi.



Bu dönemde Peugeot 5 bin 105 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü, Mitsubishi de 4 bin 333 adetle beşinci oldu.





- Bulunurluk sıkıntısının yaşandığı ekimde en fazla otomobil satan firmalar





Küresel pandemiden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle yavaşlayan otomotiv endüstrisi zamanla toparlanmaya başladı. Ancak araç üretimindeki aksaklıklar piyasada araç bulunurluğunu sorununu da beraberinde getirdi.

Araç bulunurluğu sorununun devam ettiği ekim ayında en fazla otomobil satışını 12 bin 573 adetle Fiat gerçekleştirdi.

Ardından 9 bin 999 adetle Renault ve 7 bin 6 adetle VW sıralandı.





- En büyük pay vergi oranları düşük olan araçların







Öte yandan, otomobil pazarı segmentlerine göre, ekim sonunda pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 pay ve B segmenti otomobiller de 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 pay aldı.





- Benzinli sedan otomobiller tercih ediliyor







Ekim sonunda gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 paya sahip oldu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 0 145 145 0 0 0 0 145 145 ASTON MARTIN 0 15 15 0 0 0 0 15 15 AUDI 0 15.614 15.614 0 0 0 0 15.614 15.614 BENTLEY 0 10 10 0 0 0 0 10 10 BMW 0 10.127 10.127 0 0 0 0 10.127 10.127 CITROEN 0 16.832 16.832 0 4.008 4.008 0 20.840 20.840 DACIA 0 19.889 19.889 0 3.106 3.106 0 22.995 22.995 DS 0 567 567 0 0 0 0 567 567 FERRARI 0 17 17 0 0 0 0 17 17 FIAT 69.157 886 70.043 31.086 3.397 34.483 100.243 4.283 104.526 FORD 2.805 16.462 19.267 45.826 2.080 47.906 48.631 18.542 67.173 HONDA 13.937 1.832 15.769 0 0 0 13.937 1.832 15.769 HYUNDAI 5.741 16.020 21.761 0 624 624 5.741 16.644 22.385 INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ISUZU 0 0 0 311 49 360 311 49 360 IVECO 0 0 0 0 1.302 1.302 0 1.302 1.302 JAGUAR 0 149 149 0 0 0 0 149 149 JEEP 0 3.562 3.562 0 0 0 0 3.562 3.562 KARSAN 0 0 0 378 0 378 378 0 378 KIA 0 10.435 10.435 0 1.302 1.302 0 11.737 11.737 LAMBORGHINI 0 16 16 0 0 0 0 16 16 LAND ROVER 0 1.399 1.399 0 0 0 0 1.399 1.399 LEXUS 0 112 112 0 0 0 0 112 112 MASERATI 0 30 30 0 0 0 0 30 30 MAZDA 0 123 123 0 0 0 0 123 123 MERCEDES-BENZ 0 11.135 11.135 0 4.203 4.203 0 15.338 15.338 MINI 0 1.048 1.048 0 0 0 0 1.048 1.048 MITSUBISHI 0 1.134 1.134 0 4.333 4.333 0 5.467 5.467 NISSAN 0 10.346 10.346 0 345 345 0 10.691 10.691 OPEL 0 25.406 25.406 0 2.174 2.174 0 27.580 27.580 PEUGEOT 0 27.362 27.362 0 5.105 5.105 0 32.467 32.467 PORSCHE 0 315 315 0 0 0 0 315 315 RENAULT 68.394 7.147 75.541 0 1.855 1.855 68.394 9.002 77.396 SEAT 0 10.158 10.158 0 0 0 0 10.158 10.158 SKODA 0 19.033 19.033 0 0 0 0 19.033 19.033 SMART 0 49 49 0 0 0 0 49 49 SSANGYONG 0 439 439 0 285 285 0 724 724 SUBARU 0 592 592 0 0 0 0 592 592 SUZUKI 0 2.236 2.236 0 0 0 0 2.236 2.236 TOYOTA 26.956 1.503 28.459 0 888 888 26.956 2.391 29.347 VOLKSWAGEN 0 40.332 40.332 0 10.666 10.666 0 50.998 50.998 VOLVO 0 5.564 5.564 0 0 0 0 5.564 5.564 TOPLAM: 186.990 278.041 465.031 77.601 45.722 123.323 264.591 323.763 588.354



