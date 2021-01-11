Otomotiv, ihracatın 15 yıldır aralıksız şampiyonu

Bununla birlikte otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatını yine ilk sırada tamamlayarak 15. şampiyonluğunu ilan etti. Sektörün aralık ayı ihracatı da yüzde 10 artışla 2,8 milyar dolar oldu.

Sektörün aldığı pay yüzde 15,7

Otomotiv, aralıktaki artışla 2020 yılının aylık bazdaki en yüksek 2. ihracat rakamına ulaştı. Böylece endüstrinin son dört aylık ihracat ortalaması 2,75 milyar dolar oldu. Aralık ayı performansıyla Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün aldığı pay ise yüzde 15,7 oldu. Aralık ayında Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 18, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 44 artarken, önemli pazarlardan Fransa’ya ihracatta yüzde 26, Birleşik Krallık’a ise yüzde 66 artış kaydedildi.

Revize edilen hedef geçildi

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2020 yılının Türkiye ve dünya için zor bir yıl olduğunun altını çizerek “Türkiye otomotiv endüstrisi olarak geçen yıla 32 milyar dolar ihracat hedefi ile başladık. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle özellikle Mart-Nisan-Mayıs döneminde çok ciddi ihracat düşüşleri yaşadık. Haziran ayında yeni normalin başlamasıyla ihracatta toparlanma başlasa da OİB olarak sektör ihracat hedefimizi 25 milyar dolar olarak revize etmek zorunda kaldık. Son dört ayda kaydettiğimiz ihracat artışlarının da etkisiyle revize hedefin üzerine çıkarak 2020 yılını 25,5 milyar dolar ihracatla tamamlamayı ve 15. şampiyonluğumuza ulaşmayı başardık” dedi.