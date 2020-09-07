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Otomotiv Otomotiv ihracatı Ağustos’ta 1,5 milyar dolar oldu
Otomotiv

Otomotiv ihracatı Ağustos’ta 1,5 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı Ağustos ayında hem Covid-19 salgınının etkisi hem de otomotiv fabrikalarının bakım-onarım faaliyetleri için üretime ara vermesi nedeniyle yüzde 11 oranında düşerek 1 milyar 545 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 08:38:00 -
Otomotiv ihracatı Ağustos’ta 1,5 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin Ağustos ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11’lik düşüşle 1 milyar 545 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 12 oldu. Sektörün Ocak-Ağustos dönemi sekiz aylık ihracatı da yüzde 27,2 düşüşle 14 milyar 536 milyon dolar olarak gerçekleşti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Ağustos ayında ana ürün grupları bazında tek artış Tedarik Endüstrisinde yaşandı. Covid- 19 salgınının etkisine rağmen AB pazarı yüzde 72’lik pay ile yine en büyük pazarımız olmayı sürdürdü” dedi. Ağustosta ürün grupları bazında Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 artışla 729 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 20 azalarak 406 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 9 azalarak 237 milyon dolar ve Otobüs- Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 38 azalarak 79,9 milyon

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