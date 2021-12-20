Otomotiv dünyasından batarya atılımı

Onur Yılmaz

Otomotiv devleri, elektrikli araçlara artan talepler üzerine rotasını batarya üretimine çeviriyor. Pek çok şirket elektrikli araçlarda büyük öneme sahip bataryalar için üretim hazırlığına başlıyor. Uzak Doğu ve Avrupa kıtasında önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların ciddi satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Türkiye için de aynı durum geçerli. Ülkede 2021 Ocak-Kasım ayları arasında elektrikli otomobil satışları yüzde 325 artışla 2 bin 415’e, hibrit otomobil satışları yüzde 121,8 artışla 45 bin 190’a yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 568 adet elektrikli ve 18 bin 834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşmişti.

Elektrikli araçların yaygınlaşması için bataryalar son derece önem taşıyor. Bu sebeple de sektörden sık sık ‘Batarya yatırımı’ müjdeleri geliyor.

Fabrika kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikasının kurulmaya başlandığını belirtti. Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siro Silkroad Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştireceği batarya hücresi ve modül üretim tesisi yapımına proje bazlı devlet yardımı verilmesini kapsayan karara yer verdi. Varank, “Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak” ifadelerini kullandı.

Nissan’dan 16 milyar $’LIK yatırım

Dünya devlerinden batarya açıklamaları ise peş peşe geliyor. Nissan Motor, elektrikli araçlarla bataryalarının üretimine gelecek 5 yılda 2 trilyon yen (16 milyar dolar) yatırım yapacak. Japon üreticiden yapılan “uzun vadeli vizyon” açıklamasına göre firma, araç portföyündeki elektrikli modellerin satış oranını yükseltmeyi hedefliyor. Firma, daha fazla elektrik depolama kapasitesine sahip “katı hal pil teknolojisinden” güç alacak bir modeli, 2028 mali yılına kadar piyasaya sürecek. Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uçida, “Elektrikli araçlar çağına doğru kar marjını daha uzun dönem güçlü tutacak iş fırsatlarını izleyeceğiz. Vizyon, gelecek 10 yılın pusulası” dedi.

Volkswagen tesis açıyor

Volkswagen, batarya hücresi üretimi için Avrupa’da tesis kuracağını duyurdu. Şirket batarya üretimi için yaklaşık 2 milyar Euro yatırım yapmayı hedefliyor. Almanya’nın Salzgitter şehrinde kurulacak tesisin 2 bin 500 kişilik istihdam sağlayacağı kaydediliyor. Tesislerin tam lokasyonu 2022’nin ilk yarısında belirlenecek. Volkswagen 2030 yılına kadar Avrupa’da 2 batarya tesisi daha açmayı planlıyor.

Toyota’nın 2030 hedefi

Toyota, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde kuracağı otomobil batarya tesisine 1,29 milyar dolarlık yatırım yapacak. 2025’te hizmete girmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını hedefleyecek. Her biri yıllık 200 bin lityum-iyon bataryası imal edebilecek 4 üretim bandına sahip olacak tesisin daha sonra bant sayısını 6’ya çıkarması planlanacak.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, batarya yatırımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozkurt, “Markamız, elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 13.6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek. Araçların tüm yaşam döngüsü boyunca CO2 emisyonlarını daha da azaltmaya katkı sağlayacak elektrifikasyon stratejilerini sunmaya devam edeceğiz. Ülkemiz de dahil olmak üzere her ülke elektrikli otomobiller konusunda kendi dinamikleri çerçevesinde yatırımlar yapacaktır” diye konuştu.

Bir imzada Stellantis’ten

Otomotiv grubu Stellantis, enerji şirketi Vulcan Energy ile batarya hammadde tedarikine yönelik bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu iş birliğiyle, Vulcan’ın Stellantis’e elektrikli araçlarında kullanılmak üzere karbondan arındırılmış lityum hidroksit tedarikinin hedeflendiği belirtildi. 5 yıllık anlaşma kapsamında sevkiyatların başlaması ise 2026 yılında öngörülüyor. Stellantis son olarak katı hal batarya teknolojileri üzerine çalışan Factorial Energy şirketi ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Anlaşma, Factorial’in yüksek voltajlı katı hal (solid-state) batarya teknolojisinin geliştirilmesini kapsıyor. Elektrikli araçların sürüş menzilini daha da uzatacak olan bu teknoloji, aynı zamanda maliyetlerin düşürülmesine de olanak tanıyor.