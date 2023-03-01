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Otomotiv Otomotiv devi hidrojen yakıtlı aracını duyurdu!
Otomotiv

Otomotiv devi hidrojen yakıtlı aracını duyurdu!

504 km menzili bulunan hidrojen yakıtlı BMW iX5 Hydrogen test sürüşlerine hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 09:35:00 -
Otomotiv devi hidrojen yakıtlı aracını duyurdu!

Alman otomotiv devi BMW, hidrojen yakıtlı modelini yollara getirmeye hazırlanıyor. BMW Group, pilot filosundaki ilk hidrojen aracını duyurdu. BMW iX5 Hydrogen isimli yeni model, sıfırdan yüze hızlanma süresi ve güçlü motoruyla dikkat çekiyor. İşte detaylar.

BMW iX5 Hydrogen neler sunuyor?

BMW iX5 Hydrogen’in ana unsurlarından biri tamamen hidrojen yakıtıyla çalışacak olması. BMW’nin açıklamasına göre hidrojen yakıt sistemi, 295 kW/401 hp‘lik oldukça güçlü bir çıkış üretiyor. Yakıt hücresini beslemek için gereken hidrojen, karbon elyaf takviyeli plastik (CFRP) yapılmış iki adet tankta depolanacak.

iX5 Hydrogen 504 km menzil sunuyor. 0-100 km/s hızlanması ise 6 saniyeden daha az olmasıyla dikkat çekiyor. BMW Group’un hidrojen yakıt hücrelerini Toyota’dan satın aldığını belirtmek gerekiyor. Üretimler ise Münih’teki fabrikada gerçekleşecek.

Mevcut BMW X5 temel alınarak geliştirilen BMW iX5 Hydrogen, ilk olarak 2019’daki IAA fuarında konsept olarak tanıtıldı. Yine de, yeni modelin seri üretime girmeyeceğinin altını çizmek gerekiyor. Şirketin açıklamasına göre 100’den az araçtan oluşan filo, gösteri ve deneme amaçlı uluslararası olarak test edilecek.

BMW iX5 Hydrogen özellikleri:

- Motor maksimum çıkışı: 295 kW/401 hp
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Pilin maksimum çıkışı (lityum iyon teknolojisi): 170 kW/231 hp

- Hidrojen tanklarının kapasitesi: 6 kg hidrojen (gaz halinde)

- Hızlanma 0-100 km/s < 6 saniye

- En yüksek hız: 180 km/s

- WLTP döngüsünde hidrojen tüketimi: 1,19 kg/100 km

- WLTP döngüsündeki menzil: 504 km

Son zamanlarda elektrikli arabalar popüler olsa da, hidrojen yakıt küçümsenebilecek seviyede değil. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporuna göre hidrojen, küresel enerji geçiş faaliyetleriyle bağlantılı olarak gelecekte önemli bir enerji kaynağı olacak.

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