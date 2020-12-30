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Teknoloji Otomobillerle ilgili önemli uyarı: Takipte olabilirsiniz!
Teknoloji

Otomobillerle ilgili önemli uyarı: Takipte olabilirsiniz!

Yeni otomobil modellerinin donanım özellikleri geliştikçe gizlilik ihlali sorunu ortaya çıkmaya başladı. Aracınız siz farkında olmadan pek çok şeyi kaydedip üçüncü bir kişiyle paylaşıyor olabilir.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:40:00 - 2020-12-30 11:42:44
Otomobillerle ilgili önemli uyarı: Takipte olabilirsiniz!

Genellikle telefonlardan, bilgisayarlardan ve hatta robot süpürgelerden casusluk yaptıkları için çekiniriz. Kimi kullanıcılar telefonların kendi seslerini bilgisi dışında kaydettiğini öne sürerken, kimi kullanıcı da her an izlendiğini düşünür.

Ancak telefonların ötesinde akıllanan her cihaz için bu tehdit durumu vardır. Evler akıllandıkça da örneğin akıllı bir lamba, akıllı tartı, akıllı priz, akıllı süpürge gibi pek çok cihaz kötü amaçla kullanılabilir. Buna araçlar da dahil!

NBC News'in son raporu, araçlarımız tarafından ne kadar veri toplandığını ve bunların polis ve suçlular tarafından nasıl kullanılabileceğini ele alıyor.

Arabanız, ne kadar yeni olduğuna ve sahip olduğu yeteneklere bağlı olarak, konum verileri, kapılarının ne zaman açıldığı ve hatta sesinizin kayıtları dahil olmak üzere her türlü bilgiyi sizin bilginiz olmadan topluyor olabilir.

Genel hatlarıyla her türlü verinin korumasını garanti etmek kolay bir süreç değil. Çünkü arabalar çok fazla hassas veri toplar.

Aynı rapora göre araç sahipleri de bu verilerle ilgili oldukça dikkatsiz. The Verge'te yer alan haberde konuyla ilgili şu satırlara yer verildi:

"Yakın zamanda kullanılmış bir tane satın aldım ve bayinin önceki sahibinin hiçbir bilgisini silmediği ortaya çıktı. İstersem telefon numaralarını ve ev adreslerini kolayca görebilirdim."

Bu durum bile araçlardaki verilerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Tıpkı telefonlarda olduğu gibi araçlarda da veriler konusunda sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Sorunun asıl kaynağı ise şu: Özel verilerimizi giderek daha fazla cihazla paylaşıyoruz ve bu verileri güvende tutmak için güvendiğimiz sistemlerin daha karmaşık hale gelmesi de işleri zorlaştırıyor.

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