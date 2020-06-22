Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi? flaş açıklama

Son dönemde özellikle sosyal medyada dile getirilen, ÖTV indirimi olacağına ilişkin söylentilere değinen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, böyle bir gelişme beklemediklerini kaydetti. Son dönemde birçok mecrada bu tip bilgiler dolaştığını kaydeden Şahsuvaroğlu, “Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda, satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” ifadelerini kullandı. “Sıfır km araçlar için” yüzde 0.49 faizli kredi kampanyasının, geçen yıl 1 Ekim’de başladığını hatırlatan Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu kampanya özellikle yerli üretimi desteklemek adına düzenlendi ancak diğer markalar da özel bankalar aracılığı ile eşlik etti... 30 Haziran’da bitecekti fakat hükümetimiz bu tarihi öteleyerek kampanyanın devamını sağladı. Dolayısıyla otomotiv sektöründe geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar, Mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda Haziran satışları geçen yılın aynı döneminin üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz.”

Şahsuvaroğlu, geçen yıl Haziran ayında 42 bin 700 araç satıldığını, bu ay ise sayının 50 bin adede ulaşabileceğini kaydetti.

‘Birkaç ay sürer’

Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha sıkıntı yaşanabileceğini belirten Şahsuvaroğlu, “Türkiye’de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor. Özellikle ana ve tedarik sanayii üretenleri ve yetkili satıcılık sistemi de bulunurlukla ilgili sıkıntıyı bertaraf etmek için elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor” dedi.

Özellikle ithal modellerde, model ve donanım seviyesi, renk seçeneği gibi farklılıklar nedeniyle 2-3 aya varan sürelerde beklemeler yaşanabildiğine dikkat çeken Murat Şahsuvaroğlu, bu sürenin, yerli üretim modellerde bir aya kadar düştüğünü hatırlattı.