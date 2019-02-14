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Otomobiliyle bisikletliye çarparak ölüme neden olan sürücü tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bisikletiyle işe giden adama çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:44
Otomobiliyle bisikletliye çarparak ölüme neden olan sürücü tutuklandı

Antalya'da bisikletli Ahmet Cıvkın'a (38) otomobiliyle çarpıp, 30 metre sürükleyerek ölümüne neden olan ve kırılan dikiz aynası parçalarından tespit edilerek, yakalanan Murat Tunç tutuklandı.

Kaza, 11 Şubat günü saat 07.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Kırçiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi'nde şoför olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Cıvkın, işe gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Cadde üzerinde ilerleyen Cıvkın'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Aracın yaklaşık 30 metre sürüklediği Ahmet Cıvkın ağır yaralandı. Geri manevra yapan sürücü, aracın içinden Cıvkın'a bakıp, kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Cıvkın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Cıvkın'a çarpan otomobilin olay yerinde kırılan dikiz aynası parçalarından ve güvenlik kamerası görüntülerinden, aynı ilçede oturan Murat Tunç olduğunu belirledi. Tunç evinde gözaltına alınırken, kullandığı otomobil trafikten men edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınan Murat Tunç, sevk edildiği  adliyede  nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:44
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