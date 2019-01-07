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Otomobiliyle 1800 yıllık tarihi küpü parçaladı

Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi Yalım Sokak'ta buzlanan yolda kontrolden çıkarak Nevşehir Müze Müdürlüğünün bahçesine düşen otomobil, Roma Dönemine ait 1800 yıllık erzak küpünü paramparça etti.

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:56
Otomobiliyle 1800 yıllık tarihi küpü parçaladı

Nevşehir'de müzenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, kazada Roma dönemine ait yaklaşık 18 asırlık erzak küpü parçalandı.

Serhat Tosun idaresindeki otomobil, 350 Evler Mahallesi Yalım Sokak'ta buzlanan yolda Nevşehir Müze Müdürlüğünün bahçesine düştü.

Kazada yaralanan sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın üzerine düştüğü Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık erzak küpü parçalandı.

Araç, vinç yardımıyla kaldırıldı, tarihi küpün parçaları müze görevlilerince toplandı.

Kazanın görgü tanıklarından İsmail Tombalak, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak müzenin bahçesine düştüğünü söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:56
  1. Nevşehir
  2. Trafik kazası
  3. Otomobiliyle 1800 yıllık tarihi küpü parçaladı
  4. Serhat Tosun

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