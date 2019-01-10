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Otomobilin yakıt tankında 19 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde polis tarafından durdurulan araçta, 19 kilo eroin ele geçirildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:22
Otomobilin yakıt tankında 19 kilo eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yakıt tankına gizlenmiş 19 kilo eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde kontrol noktasında M.G. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde eğitimli köpek Sedef'in de yer aldığı aramada yakıt tankına gizlenmiş paketlerde 19 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken gözaltına alınan M.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:22
  1. Şanlıurfa
  2. Diyarbakır
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. eroin

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