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Aktüel Otomobilin çarptığı direk üzerine devrilen yaya hayatını kaybetti
Aktüel

Otomobilin çarptığı direk üzerine devrilen yaya hayatını kaybetti

İstanbul-Bayrampaşa'da kazadan kaçmak için manevra yapan otomobilin çarptığı demir direk üzerine devrilen yaya yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 23:37:00 -
Otomobilin çarptığı direk üzerine devrilen yaya hayatını kaybetti

İstanbul-Bayrampaşa'da kazadan kaçmak için manevra yapan otomobilin çarptığı demir direk üzerine devrilen yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde E.K'nin kullandığı otomobil, yasak yerden dönmek istediği sırada T.B.K. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki demir direğe vurdu. Çarpmanın şiddetiyle yerinden ayrılan direk, o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. adlı kadının üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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