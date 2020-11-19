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Aktüel Otomobilin ağaca çarparak ikiye bölünmesi anı güvenlik kamerasında
Aktüel

Otomobilin ağaca çarparak ikiye bölünmesi anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:28:16 -
Otomobilin ağaca çarparak ikiye bölünmesi anı güvenlik kamerasında

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarparak ikiye bölündüğü, sürücünün ağır yaralı olarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde meydana gelen kazada kullandığı 35 PA 393 plakalı otomobil Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda ağaca çarparak ikiye bölünen Ozan Ö'nün tedavisi kaldırıldığı Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin ağaca çarparak ikiye bölündüğü, kazayı gören çevredeki vatandaşların sürücüye yardım etmek için koştuğu görülüyor.

Kahramanmaraş'ta Ozan Ö. idaresindeki 35 PA 393 plakalı otomobil, Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda ağaca çarparak ikiye bölünmüş, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.


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