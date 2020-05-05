Otomobilde ilk tercih Renault oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenilen bilgiye göre, bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747’ye ulaştı.

En çok tercih edilen marka

Kaydı yapılan bu taşıtların 141 bin 354’ünün otomobil olduğu gözlendi. Kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı incelendiğinde Renault’un en çok tercih edilen marka olduğu tesbit edildi. Bu dönemde 23 bin 553 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu markayı 14 bin 495 ile Volkswagen, 9 bin 594 ile Dacia, 9 bin 177 ile Toyota izledi. En çok tercih edilen marka Renault’ta, ocakta 11 bin 102, şubatta 4 bin 994, martta 7 bin 457 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Volkswagen’de ise ocakta 5 bin 924, şubatta 2 bin 674, martta 5 bin 897 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşti.

Beyaz renk tercih edildi

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde en çok beyazın tercih edildiği görüldü.

Bu dönemde 73 bin 846 beyaz renkli otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 33 bin 812 ile gri, 9 bin 387 kırmızı, 9 bin 66 ile siyah ve 8 bin 793 ile mavi renkli otomobiller takip etti.