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Aktüel

Otomobil vince çarptı: 1 ölü

Erzurum’un Horasan ilçesinde kontrolden çıkarak park halindeki vince çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:46:00 -
Otomobil vince çarptı: 1 ölü

Erzurum’un Horasan ilçesinde kontrolden çıkarak park halindeki vince çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre kaza, Horasan şehir girişinde sanayi kavşağında meydana geldi. Sebih Aktaş yönetimindeki 42 ACG 497 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan vince çarptı. Kazada araçta sıkışan Aktaş, Horasan İlçe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sebih Aktaş kurtarılamadı.


Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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