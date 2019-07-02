Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk 6 ayda daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı ilk altı ayında yüzde 45 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,77 azalarak 195 bin 144 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk altı ayında 353 bin 348 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 43,31 oranında azalarak 156 bin 378 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 275 bin 870 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre bin 49,97 azalarak 38 bin 766 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 77 bin 478 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Haziran ayında yüzde 16 azaldı

2019 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42 bin 688 adet oldu. 51 bin 37 adet olan 2018 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %16,36 oranında azaldı. 2019 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 azaldı ve 36 bin 24 adet oldu. Geçen sene 41 bin 225 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Haziran ayına göre yüzde 32,08 azaldı ve 6 bin 664 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 9 bin 812 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Haziran ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 44,5, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 49,5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 36,9 azalış izlendi. 2019 yılı Haziran ayı sonunda 90 adet elektrikli ve 4 bin 811 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2019 yılı Haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,77 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57 bin 500 adet ile sahip oldu. 2019 yılı Haziran ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,07’ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,28’e ulaştı.

2019 yılı Haziran ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 87,35’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 63,3 pay alan C (99 bin 59 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 50,7 pay, 79 bin 341 adet) oldu.

2019 yılı Haziran ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,16 pay ile van (27 bin 584 adet), ardından yüzde 12,80 pay ile kamyonet (4 bin 963 adet) ve yüzde 8,04 pay ile pick-up (3 bin 115 adet) ve yüzde 8,01 pay ile minibüs (3 bin 104 adet) yer aldı.