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Aktüel Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Aktüel

Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Batman’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 23:24:00 -
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Batman-Sason karayolu üzerinde Mozgalane kavşağında 76 AAG 823 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.

Kazada isimleri belirlenemeyen aynı aileden oluğu belirtilen otomobil sürücüsü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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