Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Batman’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman-Sason karayolu üzerinde Mozgalane kavşağında 76 AAG 823 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.
Kazada isimleri belirlenemeyen aynı aileden oluğu belirtilen otomobil sürücüsü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.