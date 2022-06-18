Otomobil su kanalına düştü
Amasya'da su kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Amasya-Suluova'da su kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Muhsin Yüksek'in kullandığı 05 FB 824 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Dere Caddesi 4. Etap TOKİ Konutları mevkisinde ilçe merkezinden geçen su kanalına düştü.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ile yanındaki Mahmut Erpalay, Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.