Otomobil sektörünü rahatlatacak haber Almanya'dan geldi

Otomotiv sektörünü derinden sallayan çip tedariki sorunuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok otomobil üreticisinin, kriz nedeniyle üretimde azalmaya gitmesiyle birlikte araç fiyatlarında da yükselme meydana geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre Alman otomotiv sektörünün en büyük tedarikçilerinden Robert Bosch, Dresden kenti yakınlarında bir çip fabrikası kurdu.

Eylül ayında çip üretecek

Kurulan fabrika, küresel pazarda çip tedarikinde büyük sıkıntının yaşandığı bir dönemde faaliyete geçti. Ancak kurulan tesisin global çip darboğazının aşılması için yeterli olmayacağı da vurgulandı. Tesis, Temmuz ayında üretime elektrikli aletler için çiplerle başlayacak ve Eylül ayında otomotiv çipleri üretimi de devreye girecek.

Sanal açılışa Merkel'de katıldı

Bosch'un bu fabrikasının sanal açılışına Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager katıldılar.