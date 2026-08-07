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Yerel Otomobil şarampole uçtu
Yerel

Otomobil şarampole uçtu

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Otomobil şarampole uçtu

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; dün gece Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Fıranlar Köyü üzerinde meydana geldi. Pazaryeri istikametinde seyir halindeki 34 GDR 684 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa R. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafından şarampole uçarken, meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Mustafa R. olay yerine acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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