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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

İstanbul Sarıyer'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 19:31:00 -
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Bahçeköy'den Kireçburnu istikametine giden Ozan G. (40) yönetimindeki 34 BAL 409 plakalı otomobil, Bahçe Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Ormanlık alanı girerek yaklaşık 70 metre sürüklenen ve bir elektrik direğini deviren otomobil, ağaca çarparak durabildi.

Kazada ayağı kırıldığı belirlenen sürücü, ormanlık alandan ambulansa, polis ve sağlık ekiplerinin omuzlarında taşındı. Sürücü Florence Nightingale Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde çalışma yaparken, otomobilin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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