  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:13:50 -
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza saat 11.00 sıralarında İtfaiye Kavşağı’nda meydana geldi. İlçe merkezinden Anamur istikametine doğru seyir eden 44 ABV 262 plakalı aracın sürücüsü Ramazan Budanur, hatalı sollama yapan araca çarpmamak için direksiyonunu sağa kırdı. Araç, bu sırada sağ şeritte seyreden 07 UY 738 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Şen (59) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan motor otoparka çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı