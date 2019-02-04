Otomobil istinat duvarına çarptı: Baba ve oğlu yaralı Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 18'nci kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.



Kaza, saat 13.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 18'nci kilometresinde meydana geldi. Çaycuma istikametine gitmekte olan Emrullah Yiğit yönetimindeki 06 U 9089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Emrullah Yiğit ile oğlu Tarık Yiğit yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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