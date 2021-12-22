Otomobil fiyatları düşüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomik adımlar ile kurlarda gerileme başladı. Bu gerilemenin araç fiyatlarına ilk yansıması dört markanın fiyatları indirmesi oldu. Diğer markaların da fiyat listesini güncelleme aşamasına geçtiği ifade ediliyor. Aynı zamanda hem sıfır kilometre araç fiyatlarının artması hem de piyasadaki sıfır kilometre araç azlığı nedeniyle olağanüstü şekilde artan ikinci el araç fiyatlarında da satıcılar güncellemeye gitti.

‘Bu hafta bitmeden 20-25 markayı bulacak’

CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomobil piyasasındaki yaşanan bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.

Şu anda fiyatlardaki gerilemenin yaklaşık %10 ile %15 arasında olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

Bugün de yaklaşık 7-8 markanın fiyatlarını düşürmesi bekleniyor. Ancak ben bu geriye çekme olayını yani fiyatlarını belli bir orana getirme işine açıkçası biraz enteresan buluyorum. Madem geriye getirebiliyorlardı neden üç gün önce geri getirmediler? Çünkü sıfır kilometre araç pazarında araçları aldığınız kur bellidir. Araçları piyasaya verdiğiniz dönemdeki kur bellidir. Araç fiyatlarındaki bu kur dengesi hemen iki günde yerine oturmaz. Dolayısıyla ben bunu biraz psikolojik buluyorum. Tabii tüketicinin yararına mıdır? Tabii ki yararınadır. Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki markaların bu fiyat indirimleri devam edecek. Bu hafta bitene kadar yaklaşık 20-25 markayı bulacak diye düşünüyorum.

Otomobil piyasasındaki verileri analiz eden CARDATA’nın yaptığı çalışmalara göre markaların fiyatlarını dolar kurunun 12,30-12,50 olduğu dönemdeki fiyat listelerine çektiğini belirten Yalçın, ikinci el araç piyasasına dair ise şunları söyledi:

İkinci el araç fiyatları yaklaşık %120 artmıştı, bunların daha makul seviyelere dönmesini bekliyoruz. Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki düşüşle birlikte ikinci eldeki araç bolluğu arttıkça da ikinci el araç fiyatları daha da geri gelecektir.



Kaynak: Sputnik Türkiye