Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Y. Ş. idaresindeki 06 BRH 281 plakalı otomobil, Büğlek Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Ş., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.