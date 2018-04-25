Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Otomobil devinden müşterilerine şok çağrı! Otomobiller yanabilir

Audi, 2017'de yaptığı çağrıya benzer bir çağrı yaptı ve bazı modellerdeki elektrikli soğutma pompasında yer alan aşırı derecede ısınma veya nemden kaynaklı kısa devre nedeniyle yangın çıkma riski olduğu gerekçesiyle müşterilerini uyararak 1,1 milyon aracını geri çağırdı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:37
Otomobil devinden müşterilerine şok çağrı! Otomobiller yanabilir

Audi, bazı modellerdeki elektrikli soğutma pompasında yer alan aşırı derecede ısınma veya nemden kaynaklı kısa devre nedeniyle yangın çıkma riski olduğu gerekçesiyle 1,1 milyon aracını geri çağırıyor. 1.11 milyon araçtan 342 bin adedi ABD'de bulunuyor. Audi, geri çağırma kapsamındaki araçların listesini kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre 2013 - 2017 yılları arasında üretilen Audi A5 Sedan, A5 Cabriolet ve Q5 modellerinin yanı sıra 2012 - 2015 üretimi Audi A6 serisi ve 2013-2016 model, EA888 Evo2 olarak bilinen 2.0 litre Turbo motora sahip tüm Audi A4 Sedan ve A4 Allroad araçlar listeye dahil.

ÜCRETSİZ OLARAK YENİLENECEK

Audi sözcüsü Udo Ruegheimer, söz konusu sorun nedeniyle bugüne dek hiçbir yaralanma veya kaza raporlanmamış olsa da, soğutma sistemindeki tasarım hatasının çeşitli güvenlik sorunlarına yol açabileceğini ve bunların başında yangın riski olduğunu söyledi.
Geri çağırma planı kapsamında, yetkili Audi servisleri ücretsiz olarak pompaları yenisiyle değiştirecek ancak bunun için öncelikle yedek parçaların tedarik edilmesi gerekiyor.

2017'DE DE GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Audi'nin pompa parçasından kaynaklı geri çağırma ikinci kez başına geliyor. Almanya merkezli üretici 2017'nin Ocak ayında da benzer araba modellerini, yine elektrikli soğutma pompasının yol açtığı güvenlik riskinden dolayı geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:37
  1. Audi
  2. otomobil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum
    1. CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk..
    2. CHP aday için isim vermekten çekindi
    3. Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekile..
    4. Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!
    5. Hacivat ve Karagöz İngiltere'de..
    6. Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah..
    7. Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde..
    8. FETÖ'cülerden 'terör saldırısı' yalanı
    9. Rıza Çalımbay: Kenetlenmemiz lazım
    10. Kemal'i satıp Muharrem'i parlatmaya..
    11. Altay tankının seri üretimine başlanıyor
    12. 'Gül kararını açıklamak için yıl..
    13. Ruhani'den Trump'a sert eleştiri!..
    14. 90 yaşındaki mobilya ustası:..
    15. Lüks sitede korkunç olay!
    16. Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!
    17. 57’nci Alay Vefa yürüyüşü
    18. Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    19. Cinsel ürün satan mağazalara yasak
    20. CHP'nin anketçisinden bomba iddia:..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm