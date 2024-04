Otogarlarda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı için vatandaşların hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bayramda akraba ziyareti yapacak ve tatile gidecek olan vatandaşlar bu yıl kendi araçlarıyla seyahat etmek yerine toplu taşıma araçlarına daha yoğun ilgi gösterirken, biletlerinin büyük bir bölümünü satan otobüs firmalarının seferlerinde boş yer kalmadığı öğrenildi. Bu Ramazan Bayramı’nın son yılların en yoğun geçen dönemlerden birisi olduğunu belirten firma yetkilileri, yolcuları mağdur etmemek adına diğer şehirlerden gelen otobüsler ile ek seferler açtıkları bilgisini paylaştı. Seyahatlerinde sıkıntı yaşamak istemeyen yolcuların gidiş ve geliş biletlerini aynı anda almalarını tavsiye eden yazıhaneciler ise, bilet maliyetlerinin daha ucuza getirilmesine imkân tanıyan erken rezervasyonun önemine ayrıca dikkat çekti.

"Biletlerin dönüşle beraber alınmasını tavsiye ediyoruz"

Bir otobüs firmasında vardiya amiri olarak görev yapan Gökhan Koşaner, bayram yoğunluğunun başladığını ve arife gününe kadar olan tüm seferlerin dolduğunu söyledi. Buna bağlı olarak yolcuları mağdur etmemek adına şirketlerin çeşitli illerden Eskişehir’e ilave araçlar gönderdiğini ifade eden Koşaner, "İlave seferler ile vatandaşlar seyahat ettikleri aynı araçlarla geri dönüyorlar. Böylece yolcuların mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Gidişler zaten dolu. Vatandaşların özellikle gittikleri şehirde mağdur olmamaları için biletlerini dönüşle beraber almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü gittikleri şehirlerde de ayın 13 ve 14’ünde inanılmaz bir yoğunluk var. O nedenle biletlerin erkenden alınmasını öneriyoruz. Günler geçtikçe her ailede ve her evde bir araba oldukça bizim işlerimiz yavaşlıyor ama benzin ve mazot fiyatlarındaki yükselişten dolayı toplu taşıma araçlarına rağbet artıyor. Bu da bizim işlerimizin açılmasına neden oluyor. Bu bayram geçtiğimiz bayramlardan daha farklı, biraz daha yoğun. Fiyatlarda çıkma oldu mu diye düşünüyorsanız, evet oldu. Her biletin üzerine yaklaşık 60 lira kadar bir fiyat farkı doğdu. Hem bizim yoğunluğu görüp talebe göre araç ayarlamamız hem de vatandaşların daha ucuz biletler bulabilmeleri için erken bilet alınmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Seçim, bayram ve okul tatillerinin yakın tarihlere denk gelmesi yoğunluğu daha da arttırdı"

Yazıhaneci Ömer Ulakçı ise, meydana gelen bayram yoğunluğu ile esnafın yüzünün güldüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Otogarda yolcularımız özellikle bayramla ilgili yaklaşık 2 haftadan beri gidecekleri yerlerin otobüs biletlerini aldılar. Bu yıl seçim, bayram ve okul tatillerinin bir arada denk gelmesi yoğunluğu biraz daha arttırdı. Gidiş ve dönüşler için bunu söyleyebilirim. Vatandaşlarımız sanal ortamda bilet sorguladıklarında yer yok paniğine kapılmasınlar. Otogarlara gelip yazıhaneci esnaf arkadaşlarımıza danışsınlar, mutlaka onlar için bir yer bulunacaktır."

