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Otobüsten düşüp ölen genç kızın babası konuştu!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden genç kızın babasından açıklama geldi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
Otobüsten düşüp ölen genç kızın babası konuştu!

Hareket halindeki, kapısı açık otobüsten erken inerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Günay'ın acılı babasından açıklama geldi.

Gebze Dilovası'nda ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, çalıştığı restorana gitmek için evden çıkıp halk otobüsüne bindi. Gönülaçar, otobüs çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada ise inmek için kapıya yaklaştı.

Otobüs şoförü tutuklandı

Genç kız, hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada ise dengesini kaybederek düştü. Otobüsün altında kalan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Günay Gönülaçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Yüksel Kara, çıkarıldığı adliyede dün tutuklandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:19
  1. Kocaeli
  2. Günay
  3. Günay Gönülaçar
  4. Gebze Dilovası
  5. halk otobüsü

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