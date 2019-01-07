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Otobüste rahatsızlanan asker yaşamını yitirdi

Kütahya'da acemi eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'daki usta birliğine doğru yola çıkan 20 yaşındaki er, otobüste rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:43
Otobüste rahatsızlanan asker yaşamını yitirdi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde oturan ve vatani görevini yapmak için Kütahya'dan Ankara'daki usta birliğine teslim olmaya gittiği otobüste rahatsızlanan er Osman Tekin (20), hastanede yaşamını yitirdi.

Kütahya'da vatani görevini yapan er Osman Tekin, geçen Cumartesi günü otobüsle usta birliğine teslim olmak üzere Ankara'ya doğru yola çıktı. Yolda henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Tekin, Ankara'da otobüsten indiğinde kendisini karşılayan kuzenleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Osman Tekin kurtarılamadı.

Kesin ölüm nedeni henüz bilinmeyen Tekin'in cenazesinin, yarın memleketi Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Başkuyu köyünde askeri törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Daha önce herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Osman Tekin'in, ailenin 1'i kız 2 çocuğundan büyüğü olduğu kaydedildi. Köyde ailesiyle birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan Tekin'in bekar olduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:43
  1. Kütahya
  2. Burdur
  3. Ankara
  4. Otobüste rahatsızlanan asker yaşamını yitirdi
  5. Osman Tekin
  6. Usta birliğine giderken öldü

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