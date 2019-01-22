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Otobüs şoförü yolcuları isyan ettirdi! Hemen 155'i aradılar

Rize'den Kayseri'ye giden bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün camları, Tokat'ta girdiği sokakta kırıldı. Otobüs şoförü camların yerine naylon kapatıp yola devam etmek isteyince yolcular, 155'i arayarak durumu polise ihbar etti.

22 Ocak 2019 Salı 14:16
Otobüs şoförü yolcuları isyan ettirdi! Hemen 155'i aradılar

Tokat'ta, kırılan camı naylonla kapatıp yoluna devam etmek isteyen otobüs şoförünü ihbar eden yolcular, başka araçlarla gidecekleri illere ulaştırıldı.

Rize'den Kayseri'ye giden bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Tokat'ta yolcu indirmek için Sulu Sokak'a girdi.

Dar sokağa giren otobüsün yan camlarının ikisi, bir cismin çarpması nedeniyle kırıldı.

Tokat Otogarı'na götürülen otobüsün şoförü ile firma yetkilileri, burada yolcuları aktarmak için başka bir otobüs bulmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

155'i aradılar

Bunun üzerine şoför, kırık camlarını naylonla kapattığı aynı otobüsle yeniden yola çıktı. Bu sırada yolcular, 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu anlattı.

Polis ekipleri, yolcu otobüsünü Geyraz Mahallesi mevkisinde durdurdu. Bu şekilde yoluna devam etmesine izin verilmeyen otobüsteki 39 yolcu, iki midibüsle Sivas ve Kayseri'ye gönderildi.

Bu arada Karayolları ekipleri, Tokat-Sivas kara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Mahsur kalan bazı araçlar, kar küreme çalışmasının ardından yollarına devam edebildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:16
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Kayseri
  5. yolcu otobüsü
  6. Otobüste skandal
  7. kırık camla yola devam etti
  8. yolcular isyan etti

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