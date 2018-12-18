THY- Euroleague
0553 313 94 23

Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Denizli'de seyir halindeki belediye otobüsünde bayılarak yere yığılan yolcu, otobüs şoförünün örnek hareketiyle hastaneye yetiştirildi.

18 Aralık 2018 Salı 18:26
Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Denizli'de belediye otobüs şoförü Faruk Dere, aniden fenalaşıp bayılan yolcusunu, güzergahından çıkarak, hastaneye yetiştirdi.

Bayramyeri- Meska hattında dün saat 22.00 sıralarında sefere çıkan 20 BL 097 plakalı belediye otobüsündeki bir erkek yolcu aniden fenalaşıp, bayıldı. Diğer yolcuların haber vermesi üzerine otobüs şoförü Faruk Dere, güzergahından çıkarak, bayılan yolcuyu Denizli Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Bayılan yolcu, sağlık görevlilerinin getirdiği tekerdekli sandalyeye nakledilerek, tedavisi için acil servise götürüldü.



Hastayı acil servise yetiştiren otobüs şoförü Dere, seferine kaldığı yerden devam etti. Otobüs şoförü Dere'nin bu örnek davranış yolcular tarafından da takdirle karşılandı.

Olayı anlatan şoför Dere, "Bayramyeri'nden hareket ettikten 5 dakika sonra bir yolcu gelerek arkada birinin rahatsızlandığını söyledi. O anda aklıma Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'ın 'Böyle bir durumda yolcuyu, kimseyi riske atmadan hastaneye güvenli bir şekilde yetiştirin' talimatı geldi. İnsanlık görevimizi yapıp, en güvenli şekilde rahatsızlanan yolcuyu en yakında bulunan Denizli Devlet Hastanesi'ne ulaştırdım. Yolcuyu tekerlekli sandalyeye taşıyıp, sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra da amirlerimizi arayarak durumu aktardım" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:26
  1. Denizli
  2. Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
  3. Faruk Dere
  4. örnek davranış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'nin kararı sonrası AK Parti harekete geçiyor
    1. CHP'nin kararı sonrası AK Parti..
    2. Lübnan mültecilere vatandaşlık..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    4. CHP'nin açıklamasının ardından..
    5. Zorlama, haveslendir
    6. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    7. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    8. Domuz sürüsünden canını zor kurtardı
    9. Cenevre'deki Suriye konulu dışişleri..
    10. Sınırda hareketli anlar! Yola çıktılar
    11. Şırnak'ta ele geçirildi! Çok sayıda...
    12. Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Başağa..
    13. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    14. CHP İstanbul Kadıköy belediye başkan..
    15. Memur Sen başkanına düzenlenen..
    16. ‘Koruyucu Sağlık Öğütleri’ne önem..
    17. Makinist bira içseydi, kaza olmazdı(!)
    18. Bilanço açıklandı! 1934 kişiye müebbet..
    19. Emzirirken bilmeniz gerekenler
    20. Galatasaray, Leipzig'le hazırlık maçı..
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...