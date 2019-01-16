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Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yalova’da korkutan bir trafik kazası meydana geldi.Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 06:15
Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza saat 22.30 sıralarında Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Muğla Fethiye’den 30 yolcu ile İstanbul’a gitmek üzere hareket eden Hasan Kazan yönetimindeki 34 NK 0535 plakalı yolcu otobüsü, Yalova Terminaline 100 metre mesafede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yan yatarak metrelerce sürüklendi.

Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı varYalova’da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 12 kişi Yalova’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir süre ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, otobüsün çekilmesiyle normale döndü.daha fazla video için

Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre şoför Kazan ile 11 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yalova’daki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışması sonucu trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Bu arada kaza haberini alanÿVali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman ve Emniyet Müdürü Hakan Fındık, olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 06:34
  1. Yalova
  2. Muğla
  3. İstanbul
  4. yalova
  5. otobüs
  6. kaza

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