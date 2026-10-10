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Gündem Oto galeri önünde 2 otomobil ateşe verildi
Gündem

Oto galeri önünde 2 otomobil ateşe verildi

Yeniakit Publisher
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Oto galeri önünde 2 otomobil ateşe verildi

İddiaya göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan oto galeri önündeki 2 otomobil benzin dökülerek ateşe verildi.

Olay, gece saatlerinde Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi, Kuştur mevkisinde bulunan bir oto galerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, galeri önünde park halinde bulunan iki otomobilin üzerine benzin dökerek araçları ateşe verdi

 

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlere teslim olan iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayın ardından inceleme başlatırken, araçları ateşe veren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

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