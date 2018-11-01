Otlardaki şifa

Ayrıkotu: İdrar söktürücü olarak bilinen bu bitki ayrıca mesane ve böbrek taşlarını düşürmeye de yardımcı olabilmektedir. Ayrıca böbreklerdeki iltihapları da giderebilmektedir.

Müsilaj, saponin, şeker, triticin, glikovalin, leviloz, potasyum, demir, silisyum, potar, inozit, inulin, tritisin, manit, provitamin A ve C vitamini ihtiva etmektedir

İdrar söktürücü, kanı temizleyici, gevşetici, balgam söktürücü, ateş düşürücü, bağırsak kurtlarını düşürücü, safra akımını sağlayıcıdır.

İltihaplı hastalıklarda rahatlatıcı ve ferahlatıcı olarak kullanılır. Böbrek ve mesanede meydana gelen taş ve iltihapları giderir. Kan tükürmeyi önler. Albümin’i atar.

Nefrit ve Nikris’te de faydalıdır. 2 çorba kaşığı kıyılmış bitki 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılır. Günde 4 defa birer çay bardağı yemeklerden evvel içilir.

20 gr. ayrık kökü bir litre suda haşlanarak çay gibi içilir. Kaynarken içine limon atılırsa daha güzel bir tat verir.

Isırgan otu: İnsanın tenine değdiği zaman verdiği ısırıcı hissi ile sevilmeyen ısırgan otu, hemen hemen her yerde bulabileceğiniz bir şifalı bitki. Demir ve C vitaminini barındıran ısırgan otu kalsiyum, silik asit ve potasyum bakımından zengindir. Isırgan otunun kökleri ve toprak üstünde bulunan kısımları kullanılır. Taze ısırgan otu, mikrop kapması ve burun kanamalarını önler.

Isırgan otu çayının sağlık açısından günde bir bardak tüketilmesi gerek. Kansızlık için ısırgan otu mükemmeldir. Demir eksikliğine ısırgan otu iyi gelir. Vücuttaki ödem ve iltihabın atılmasında ısırgan otu şifalı bir bitki olarak yardımcı olur. Anne sütünün artmasını sağlar. Kanı temizleyici, adet söktürücü, kurt ve ateş düşürücü etkileri vardır. İştah artırıcı etkisi ve müshil etkileri de bulunur. İdrar yolları enfeksiyonu ve iltihaplarına karşı da ısırgan otu tavsiye edilir. Gut, romatizma, siyatik hastalıklarına ve lumbago ağrılarına karşı ısırgan otu sapı yere yakın olan bölümünden kesilerek ağrılı bölgelere sürülür. Nefes yollarını açar, şiddetli baş ağrılarını gidermeye yardımcı olur. Böbrek taşı ve böbrek kumlarını dökmede ısırgan otu yardımcıdır.



Kansızlık ve şeker hastalığına ısırgan otu yardımcıdır. Sedef hastalığında ısırgan otu yaprakları haşlanılarak tüketilir ve hastalıklı cilt yüzeyi üzerine konulur.

Ayrıca ısırgan otu yağının romatizma ağrılarını yatıştırıcı, saç dökülmesini önleyici, bal ile kullanılan tohumu ise bağışıklık sistemini güçlendiricidir.

Isırgan otunu kurut; çorbasını, böreğini yap.. Bundan iyi önleyici ilâç mı var!