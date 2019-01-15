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Otizmli çocuklardan Erzurumspor'a ziyaret

15 Ocak 2019 Salı 16:25
Otizmli çocuklardan Erzurumspor'a ziyaret


ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde eğitim gören otizmli çocuklar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımının antrenmanı öncesi öğretmenleriyle birlikte kulübü ziyaret eden özel çocuklar, teknik direktör Mehmet Özdilek, sportif direktör Zafer Demir, teknik heyet ve futbolcular tarafından karşılandı.

Eğlenceli anların yaşandığı ziyarette öğrenciler, bir zarfın içine koydukları, 'Biz inandık, sizde inanın' yazılı kağıdı futbolculara verdi.

Futbolcularla kısa süre top oynayan öğrenciler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Otizmli çocukların ailelerinin de katıldığı ziyarette futbolculara, sezonun ikinci yarısında başarı dilekleri iletildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:25
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. çocuk
  3. otizm
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