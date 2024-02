Otelcilik devi markasını Türkiye’ye getirmeyi planlıyor: yetkililer arama trafiğini sürdürüyor! Yoğun ilgi

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikisv Türkiye pazarına uyum sağlayabileceğini düşündükleri life style Vienna House ve üst segment toplantı oteli ya da resort konseptli Dolce by Wyndham markalarını 2024’te Türkiye’ye getirmeyi planladıklarını söyledi.

“Batman ve Diyarbakır odağımızda”

Türkiye’deki 43 kentte 111 oteli bulunan Wyndham Hotels & Resorts 2024’te 130, 2025’in sonunda ise 150 otele ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dimitris Manikisv “Dünya genelinde 9 bin 150 civarı otelimiz var bunun yüzde 95’i franchise. 25 markamızın 10’u Türkiye’de var. Türkiye pazarına baktığımızda pazara uyum sağlayabileceğini düşündüğümüz life style Vienna House ve üst segment toplantı oteli ya da resort konseptli Dolce markalarını 2024’te Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. Konaklama sektörü sadece yabancı ziyaretçilerden oluşmuyor, yerel ekonomiye de bakmak lazım. Batman, Diyarbakır da odağımızda” diye konuştu.

“Son 5 yılın en iyi dolulukları yakalanabilir”

Avrupa’daki en büyük 3 bütçeli havayolu şirketinin 2024 yılının çok iyi geçmesini beklediğini hatırlatan Manikis, “2024 yılındaki dolulukların son 5 yılında en iyi dolulukları olabileceğini düşünüyorum ama dünyanın her yerinde gerçekleşen jeopolitik riskler ve iklim değişikliği bunları engelleyebilir. Çünkü geçen yıl dereceler 45’i gösterdi, orman yangınları ile birlikte insanlar kuzey ülkelerine gittiler.” şeklinde konuştu.

“Bu yıl hemen her şehirde bir otel açacağız”

Türkiye’de bu yıl hemen her kentte bir otel açacaklarını belirten Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Ülke Direktörü Murat Özel ise “Ankara’da bir ay içinde açılış planlıyoruz. Eskişehir’de de açılışımız olacak” dedi.

Çok tartışılan her şey dahil sistemine de değinen Özel, her şey dahilin eskiden ekonomisine dikkat eden kesimin tercih ettiği bir sistemken günümüzde deluxe kategorisinde de her şey dahil konsept bulunduğunu ama farklı uygulandığını söylüyor. (turizmguncel)

