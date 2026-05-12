Otel havuzunda ölen Elif Nur, 3 aylık hamileymiş
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, konakladığı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, konakladığı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Elif Nur Olgun'un (35) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çankırı'ya getirildi. Çankırı Sultan Süleyman Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenazeye Olgun'un ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze, Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.