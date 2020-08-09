  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otel bahçesindeki düğün töreni, havai fişekten çıkan yangının söndürülmesinin ardından devam etti

Yeniakit Publisher
2020-08-09 22:14:34 -
Otel bahçesindeki düğün töreni, havai fişekten çıkan yangının söndürülmesinin ardından devam etti

KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir otelin bahçesinde yapılan ve atılan havai fişekten çıkan yangın nedeniyle durdurulan düğün töreni, alevlerin söndürülmesinin ardından devam etti.

Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi'ndeki bir otelin bahçesinde organize edilen düğünde atılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı.

Havai fişeklerin tutuşturduğu bodur ağaçlarını Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, düğüne katılanlar bahçeden çıkarıldı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından düğün töreni devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Yükseköğretim Kurulu'nun eşini haksız yere göreve getirdiği belirtilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hü..
Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda
Siyaset

Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırına inerek birlikleri denetledi. Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvet..
Bir ülke zoru başarıyor... 100 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı
Dünya

Bir ülke zoru başarıyor... 100 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı

Aylar önce koronavirüs vakalarını sıfırlayan Yeni Zelanda’da, 100 gündür yeni teşhis konulmadı.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı