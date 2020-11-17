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Aktüel ÖSYM'den Kovid-19 pozitif adaylara "bilgilendirme" uyarısı:
Aktüel

ÖSYM'den Kovid-19 pozitif adaylara "bilgilendirme" uyarısı:

"HES Kodlarından Kovid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara, cuma günü saat 17.00'ye kadar SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır" - "Sınav gününe kadar Kovid-19 durumu değişen (pozitif/temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde SMS ile bilgilendirilmektedir" - "Kovid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:31:00 -
ÖSYM'den Kovid-19 pozitif adaylara "bilgilendirme" uyarısı:

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) HES Kodlarından Kovid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara cuma günü saat 17.00'ye kadar SMS ile bilgilendirme yapıldığını bildirdi.

ÖYSM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının "HES Kodu" uygulamasının, gerçekleştirilen sınavlarda adayların Kovid-19 durumlarını takip etmek için kullanıldığı anımsatıldı.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan veriler doğrultusunda Kovid-19 pozitif/temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgilerinin güncellendiği ifade edilen açıklamada, bu durumdaki adayların Başkanlık tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi'ndeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirildiği vurgulandı.

Verilerden Kovid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adayların, üzerinde HES kodu bulunan sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav binasında Kovid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (yedek salon 1/yedek salon 2) sınava alındığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HES Kodlarından Kovid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara cuma günü saat 17.00'ye kadar kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu tarihten sınav gününe kadar Kovid-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilmektedir. Kovid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir. Başkanlığımız tarafından adaylara, telefon, SMS, e-posta ve benzeri yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ndeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir."

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