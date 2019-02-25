ÖSYM resmen duyurdu: 21 Nisan'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Müdür ve Müdür Yardımcılığı seçme sınavının tarihi resmen duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştireceği Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavının tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın tarihi 21 Nisan olarak açıklandı. MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ÖSYM'nin ilk kez yapacağı sınavın tarihi 21 Nisan olarak belirlendi. Sınava başvurular 28 Şubat-11 Mart arasında alınacak.

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