Osmanlıspor'un genç yıldızına La Liga'dan teklif geldi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Osmanlıspor'da transferin gözde isimlerinden Serdar Gürler için İspanyaLa Liga takımlarından Deportivo Alaves teklifte bulundu. Daha önce 'Serdar'ı satmak istemiyoruz' düşüncesinde olan Osmanlıspor'un gelen teklife ne cevap vereceği merak konusu.

Edinilen bilgiye göre Osmanlıspor'a gelen teklif, yönetimin istediği düzeyde değil ve bu sebeple İspanyol kulübüne olumsuz cevap verilecek.

Serdar Gürler geçtiğimiz sezon Osmanlıspor formasıyla Süper Lig'de 29 maçta 12 gol attı, 5 asist yaptı. Serdar Gürler, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 33 maçta 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)