Osmanlıspor'da hedef değişmedi





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Cenk Karayel, sezon başında konulan Süper Lig hedefinden sapma olmadığını, takımın da bunu başaracak tecrübesi ve gücü bulunduğunu söyledi.

Cenk Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Osmanlıspor'un olması gereken yer Süper Lig'dir. Gençlerbirliği de küme düştü. Bu takımlar, Süper Lig tecrübeleri olduğu için ipi göğüsleyecektir. Osmanlıspor'un yeri Süper Lig'dir. Bunu başaracak tecrübe ve gücü de var." ifadelerini kullandı.

Devre arasına kadar üst sıralarla puan farkının açılmasını istemediklerini ve bunu da başardıklarını belirten Karayel, şöyle konuştu:

"Osmanlıspor'da transferler, teknik direktör ve yönetimin ortak raporuyla yapılır. Teknik direktörümüz bize istediği bölgeleri söyler, biz ona daha önce çalışmış olduğumuz oyuncuların listesini veririz. Buradan teknik direktörümüz seçer. Mali şartlar tutarsa bu transferler gerçekleşir. 3-4 tane yeni oyuncu transfer etme düşüncesindeyiz. Santrfor, orta saha ve forvet hattına transfer yapılacak. Bizim en büyük sıkıntımız, sonuca gidememekti. Devre arası transferler risklidir. Oynayan futbolcuları almaya çalışıyoruz."





- "Birkaç oyuncuyla daha yollarımızı ayıracağız"

Osmanlıspor Genel Menajeri Karayel, kadrolarında yer alan Zafer Kurşunlu ve İranlı Payam Sadeghian ile yolları ayırdıklarını kaydederken, gönderilmesi planlanan başka oyuncular da bulunduğunu dile getirdi.

Takımdan gideceklerin isimlerini vermek istemediğini dile getiren Cenk Karayel, "Çünkü bazılarıyla konuştum, bazılarıyla konuşamadım. Kadromuzdan stoper Zafer Kurşunlu ve İranlı Payam Sadeghian ile yollar ayrıldı. Birkaç oyuncuyla daha yollarımızı ayıracağız. Birçoğunu da kiralık vereceğiz." şeklinde konuştu.

Lige başlarken önemli oyuncularla yollarını ayırdıklarını hatırlatan Karayel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolda hedefleriniz ve bunları başarmak için doneleriniz vardır. Sadece mali anlamda sıkıntı yaşanmaması için bazı önlemler aldık. Durum bu. Maliyetleri yüksel olan oyuncularla yollarımızı ayırdık. Kötü başladık. Toparlanma yaşadık ama olmadı. Yeni bir teknik direktörle yola devam etme kararı aldık. 'Bu ligi iyi bilen, bizimle daha önce çalışmış, bizi tanıyan, bize aşina olan bir teknik direktörü getirelim.' dedik. Burada da Osman Özköylü'yü seçtik. Son 6 haftaya bakınca da doğru bir seçim yaptığımıza inanıyorum. 6 haftada, 5 galibiyet 1 beraberlik aldık."



